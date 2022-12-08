«Эльче» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 22:15 мск. «Эльче» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

Эта команда твердо стоит на вылет в Примере. «Эльче» находится на дне турнирной таблицы с 4 очками в активе.

При этом «Эльче» имеет заметные сложности с надежностью тылов. В 14 поединках пропущен 31 мяч.

Более того, игроки команды смогли забить всего 10 мячей. Да и побед в чемпионате у «Эльче» пока нет!

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Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольной встрече был минимально обыгран «Вест Бромвич».

В этом поединке «Эльче» наверняка будет стараться сыграть на равных с англичанами. Испанцам в этом плане явно придется непросто.

«Лидс»

В нынешнем сезоне эта команда выглядит не лучшим образом. На текущий момент «Лидс» находится лишь на 15 месте в турнирной таблице АПЛ.

Более того, отрыв от опасной зоны ныне минимален. Пусть «Лидс» и имеет матч в запасе. Но ведь его еще нужно выиграть!

Правда, пропускает команда слишком уж часто. В 14 матчах в пассиве у «Лидса» уже 26 пропущенных мячей.

Зато с атакой у команды относительный порядок. Все-таки 22 забитых мяча — вполне приличная голевая отдача.

В этом поединке команда уж точно не будет отсиживаться в тылах. «Лидс» вполне способен сыграть первым номером.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лидса» предлагают — 1.78.

На викторию «Эльче» дают — 4.98, ничья оценена — в 3.74.

«Лидс» неплохо выглядит в атаке , тогда как испанцы слишком часто пропускают в собственные ворота.

Наш прогноз — Фора «Лидса» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.26.