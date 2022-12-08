ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Яссин БунуДневник ЧМ-2022. Испанская трагедия, спаситель Буну и бомбардир Рамуш Криштиану РоналдуЧМ-2022 — шанс для Роналду перейти в топ-клуб Коди ГакпоТрансферный дайджест. 30 ноября — 6 декабря
  • 08:16
    • Роналду опроверг информацию о договоренности с «Аль-Насром»
  • 00:09
    • Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2022
  • 23:52
    • Хет-трик Рамуша помог Португалии разгромить Швейцарию и выйти в 1/4 финала ЧМ-2022
  • 23:14
    • Главный тренер сборной Марокко: Мы вошли в историю
  • 22:37
    • Сантуш прокомментировал решение оставить Роналду в запасе на матч со Швейцарией
  • 22:04
    • «Локомотив» победил «Спартак», отыгравшись с 0:2
  • 21:52
    • Дубль Гусева принес СКА победу над «Динамо»
    Все новости спорта

    Уверенная виктория «Лидса»?

    «Эльче» — «Лидс». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, товарищеский матч, 8 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Эльче Прогнозы на Лидс Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Лидс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Патрик Бэмфорд
    «Эльче» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 22:15 мск. «Эльче» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 08 Декабря 2022 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 22:15 Эльче Эльче
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Эльче»

    Эта команда твердо стоит на вылет в Примере. «Эльче» находится на дне турнирной таблицы с 4 очками в активе.

    При этом «Эльче» имеет заметные сложности с надежностью тылов. В 14 поединках пропущен 31 мяч.

    Более того, игроки команды смогли забить всего 10 мячей. Да и побед в чемпионате у «Эльче» пока нет!

    Все прогнозы на футбол

    Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольной встрече был минимально обыгран «Вест Бромвич».

    В этом поединке «Эльче» наверняка будет стараться сыграть на равных с англичанами. Испанцам в этом плане явно придется непросто.

    «Лидс»

    В нынешнем сезоне эта команда выглядит не лучшим образом. На текущий момент «Лидс» находится лишь на 15 месте в турнирной таблице АПЛ.

    Более того, отрыв от опасной зоны ныне минимален. Пусть «Лидс» и имеет матч в запасе. Но ведь его еще нужно выиграть!

  • MVP чемпионата мира. Тайлер Адамс — новый герой Америки
  • Капитан сборной США стал одним из открытий чемпионата мира в Катаре
  • 02/12/2022

    • Правда, пропускает команда слишком уж часто. В 14 матчах в пассиве у «Лидса» уже 26 пропущенных мячей.

    Зато с атакой у команды относительный порядок. Все-таки 22 забитых мяча — вполне приличная голевая отдача.

    В этом поединке команда уж точно не будет отсиживаться в тылах. «Лидс» вполне способен сыграть первым номером.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лидса» предлагают — 1.78.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Эльче» дают — 4.98, ничья оценена — в 3.74.

    «Лидс» неплохо выглядит в атаке, тогда как испанцы слишком часто пропускают в собственные ворота.

    Наш прогноз — Фора «Лидса» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рух — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аякс — Волендам
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.73
  • Прогноз на матч Штурм — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Герта — Айнтрахт Бр
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бохум — Зволле
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Остенде — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер Милан — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фиорентина — Олвейс Реди
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Антальяспор — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вондроушова — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эльче» — «Лидс»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 08.12.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Лидса»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры