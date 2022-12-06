«Панетоликос»
«Панетоликос» проводит весьма посредственный сезон. В своем чемпионате команда находится на 7 месте в турнирной таблице.
Более того, «Панетоликос» крайне слабо атакует. В 13 турах команда настреляла только 16 мячей.
В предыдущем своем официальном поединке «Панетоликос» добыл три очка. На выезде была обыграна «Ламия» (1:3).
Вот только побеждает «Панетоликос» нечасто. В 13 матчах своего чемпионата команда сумела одержать лишь 4 победы.
В этом поединке команда явно будет действовать вторым номером. Между тем, мотивация дать бой бельгийцам у команды высокая.
«Андерлехт»
Нынешний сезон для этой команды складывается крайне сложно. Брюссельцы проваливаются в чемпионате, находясь на 11 месте в таблице.
Причем «Андерлехт» имеет заметные проблемы с реализацией. В 16 матчах забито только 25 мячей.
«Андерлехт» в своем последнем официальном матче вновь разочаровал. Дома команда уступила «Генку» (0:2).
Причем брюссельцы уже давненько не знают вкуса побед. Последняя случилась еще месяц назад.
В своем последнем контрольном поединке «Андерлехт» вновь выглядел бледно. Отсюда лишь ничья с ОФИ (1:1).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Андерлехта» предлагают — 1.89.
На викторию «Панетоликоса» дают — 3.71, ничья оценена — в 3.71.
Наш прогноз — Победа «Андерлехта» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.