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    «Андерлехт» оперативно расправится с греками

    «Панетоликос» — «Андерлехт». Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, товарищеский матч, 6 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Панетоликос» — «Андерлехт»
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    Амаду Диавара
    «Панетоликос» сыграет на своем поле с «Андерлехтом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 16:00 мск. «Панетоликос» — «Андерлехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Панетоликос»

    «Панетоликос» проводит весьма посредственный сезон. В своем чемпионате команда находится на 7 месте в турнирной таблице.

    Более того, «Панетоликос» крайне слабо атакует. В 13 турах команда настреляла только 16 мячей.

    В предыдущем своем официальном поединке «Панетоликос» добыл три очка. На выезде была обыграна «Ламия» (1:3).

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    Вот только побеждает «Панетоликос» нечасто. В 13 матчах своего чемпионата команда сумела одержать лишь 4 победы.

    В этом поединке команда явно будет действовать вторым номером. Между тем, мотивация дать бой бельгийцам у команды высокая.

    «Андерлехт»

    Нынешний сезон для этой команды складывается крайне сложно. Брюссельцы проваливаются в чемпионате, находясь на 11 месте в таблице.

    Причем «Андерлехт» имеет заметные проблемы с реализацией. В 16 матчах забито только 25 мячей.

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    • «Андерлехт» в своем последнем официальном матче вновь разочаровал. Дома команда уступила «Генку» (0:2).

    Причем брюссельцы уже давненько не знают вкуса побед. Последняя случилась еще месяц назад.

    В своем последнем контрольном поединке «Андерлехт» вновь выглядел бледно. Отсюда лишь ничья с ОФИ (1:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Андерлехта» предлагают — 1.89.

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    На викторию «Панетоликоса» дают — 3.71, ничья оценена — в 3.71.

    Бельгийцы мотивированы добыть долгожданную победу, да и по составу команда выглядит явно сильнее соперника.

    Наш прогноз — Победа «Андерлехта» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.

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    «Панетоликос» — «Андерлехт»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 06.12.2022. Прогнозы на футбол. «Андерлехт» оперативно расправится с греками
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