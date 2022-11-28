«Кривбасс» сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 15:00 мск. «Кривбасс» — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кривбасс»

Криворожане постепенно выбираются из подвала турнирной таблицы. Юрий Вернидуб выводит команду из кризиса.

На текущий момент команда находится на 13 месте в таблице. Правда, 3 победы в 13 турах — явно маловато.

В предыдущем туре «Кривбасс» не разжился очками. Команда дома уступила «Металлисту 1925» (0:2).

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Вот только «Кривбасс» слабоват в плане реализации. В 13 матчах игроки команды забили только 8 мячей.

В этом матче криворожан наверняка устроит и ничья. Однако дербийный статус поединка может все развернуть в любую сторону.

«Днепр-1»

Днепряне уверенно лидируют в УПЛ. Причем отрыв от «Шахтера» составляет 5 очков.

В минувшем туре чемпионата «Днепр-1» как раз одолел конкурента. Дончане были показательно биты (2:1).

Днепряне остаются единственной командой, не проигравшей ни разу в чемпионате. Да и оборона надежна: всего 8 пропущенных мячей.

В этой встрече «Днепр-1» наверняка будет действовать с позиции силы. Команда Александра Кучера понесется в атаку с первых минут.

Свое веское слово должен сказать и Артем Довбик. Лидер атак днепрян наколотил уже 10 мячей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.70.

На викторию «Кривбасса» дают — 5.10, ничья оценена — в 3.80.

Мощная атака днепрян наверняка постарается забить быстрый гол, да и очки команде терять нельзя.

Наш прогноз — Победа «Днепра-1» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.