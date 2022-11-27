В воскресенье, 27 ноября, в рамках 17-го туре второго испанского дивизиона «Бургос» на своем поле примет «Сарагосу». Начало поединка запланировано на 16:00 по мск. «Бургос» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бургос»

«Бургос», который только в прошлом году поднялся в Сегунду, является одним из претендентов на повышение в классе. После 16 туров он идет вторым, опережая третью строку на два очка.

Стоит отметить очень надежную игру «бело-черных» в обороне в текущем первенстве. Ведь за 16 проведенных игр они пропустили лишь четыре гола, правда, и забили немного — всего 13 мячей.

Большинство своих игр команда завершала со счетом 1:0. Так, и в прошлом туре именно с этим результатом она обыграл в Сантандере местный «Расинг». И данная виктория стала третьей за последние четыре поединка при одной неудаче.

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На своей арене «Бургос» в текущем первенстве выиграл пять встреч из восьми проведенных, еще два матча он завершил вничью и потерпел одно фиаско.

«Сарагоса»

«Сарагоса» с 17 очками по итогам 16 проведенных туров во втором испанском дивизионе находится в нижней части турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета лишь на пункт.

На счету у команды четыре победных результата, пять ничьих и семь проигрышей. Причем забила она только десять голов, что является одним из самых низких показателей в лиге.

В минувшем туре арагонцы на своем поле не смогли справиться с аутсайдером «Малагой», сыграв 1:1, а игровым днем ранее они в гостях проиграли лидирующему «Алавесу» 0:1.

Вне родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» проиграла в пяти из восьми проведенных поединках, еще дважды она победила и расписала одну мировую.

В прошлом сезоне «Сарагоса» в играх с «Бургосом» набрала четыре очка, выиграв 1:0 в гостях и сыграв вничью 0:0 на своем поле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бургоса» предлагают — 2.55.

На викторию «Сарагосы» дают — 3.10, ничья оценена — в 2.95.

От поединка одних из самых малорезультативных команд лиги ждем крайне низового исхода и рекомендуем ставить на тотал меньше 2-х мячей.

Также еще можно присмотреться к ставке на точный счет. И так как хозяева очень много матчей выиграли 1:0, то именно такой результат мы и прогнозируем.