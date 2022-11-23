«Шахтер» Донецк
«Шахтер» Донецк в нынешнем сезоне переживает сложнейший этап полной перестройки. Без бразильских атакующих исполнителей дончане явно не те.
В предыдущем туре «Шахтер» Донецк проиграл «Днепру-1» (2:1). Теперь отставание от лидера составляет 8 очков.
Коэффициенты матча Шахтёр Д — Ворскла
Несомненно, основной расчет Игоря Йовичевича возложен на лидера команды Михаила Мудрика. От него очень зависит игра «горняков» в атаке.
Матчи с «Ворсклой» для команды традиционно удачно. Из пяти последних очных встреч «горняки» выиграли трижды при одной коллизии.
«Ворскла»
Виктор Скрипник уже наладил игру команды, стартовавшей столь неудачно. Полтавчане уже шестые, да и амбиций громадье.
Минувший тур для команды получился продуктивным. На выезде «Ворскла» расправилась с «Колосом» (1:2).
Вот только с реализацией у полтавчан имеются заметные сложности. В 14 матчах команда забила всего лишь 16 мячей.
Не слишком складывается сезон и у лидера атак команды Руслана Степанюка. В минувшем туре форвард забил только второй свой мяч в чемпионате.
Прогноз и ставка
На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.60, а победу «Ворсклы» — за 8.30.
«Горняки»
«Шахтер» наверняка будет активно атаковать на протяжении всей встречи. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Донецк -1.5 с коэффициентом 2.14.