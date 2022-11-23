«Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Ворсклой» в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 15:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Донецк

«Шахтер» Донецк в нынешнем сезоне переживает сложнейший этап полной перестройки. Без бразильских атакующих исполнителей дончане явно не те.

В предыдущем туре «Шахтер» Донецк проиграл «Днепру-1» (2:1). Теперь отставание от лидера составляет 8 очков.

Коэффициенты матча Шахтёр Д — Ворскла 1X2Новым игрокам 1.335.209.00Фрибет$40

Несомненно, основной расчет Игоря Йовичевича возложен на лидера команды Михаила Мудрика. От него очень зависит игра «горняков» в атаке.

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Ворсклой» для команды традиционно удачно. Из пяти последних очных встреч «горняки» выиграли трижды при одной коллизии.

«Ворскла»

Виктор Скрипник уже наладил игру команды, стартовавшей столь неудачно. Полтавчане уже шестые, да и амбиций громадье.

Минувший тур для команды получился продуктивным. На выезде «Ворскла» расправилась с «Колосом» (1:2).

Вот только с реализацией у полтавчан имеются заметные сложности. В 14 матчах команда забила всего лишь 16 мячей.

Не слишком складывается сезон и у лидера атак команды Руслана Степанюка. В минувшем туре форвард забил только второй свой мяч в чемпионате.

Прогноз и ставка

На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.60, а победу «Ворсклы» — за 8.30.

«Горняки» постараются реабилитироваться за поражение от «Днепра-1» . «Ворскла» имеет проблемы с реализацией.

«Шахтер» наверняка будет активно атаковать на протяжении всей встречи. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Донецк -1.5 с коэффициентом 2.14.