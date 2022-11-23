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    Уверенная победа «горняков»?

    «Шахтер» Донецк — «Ворскла». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, УПЛ, 23 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Ворскла»
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    Иван Петряк
    «Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Ворсклой» в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 15:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 23 Ноября 2022 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 15:00 Ворскла Ворскла
  • Полтава
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    «Шахтер» Донецк

    «Шахтер» Донецк в нынешнем сезоне переживает сложнейший этап полной перестройки. Без бразильских атакующих исполнителей дончане явно не те.

    В предыдущем туре «Шахтер» Донецк проиграл «Днепру-1» (2:1). Теперь отставание от лидера составляет 8 очков.

    Коэффициенты матча Шахтёр Д — Ворскла

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    Несомненно, основной расчет Игоря Йовичевича возложен на лидера команды Михаила Мудрика. От него очень зависит игра «горняков» в атаке.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Ворсклой» для команды традиционно удачно. Из пяти последних очных встреч «горняки» выиграли трижды при одной коллизии.

    «Ворскла»

    Виктор Скрипник уже наладил игру команды, стартовавшей столь неудачно. Полтавчане уже шестые, да и амбиций громадье.

    Минувший тур для команды получился продуктивным. На выезде «Ворскла» расправилась с «Колосом» (1:2).

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    • Вот только с реализацией у полтавчан имеются заметные сложности. В 14 матчах команда забила всего лишь 16 мячей.

    Не слишком складывается сезон и у лидера атак команды Руслана Степанюка. В минувшем туре форвард забил только второй свой мяч в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.60, а победу «Ворсклы» — за 8.30.

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    «Горняки» постараются реабилитироваться за поражение от «Днепра-1». «Ворскла» имеет проблемы с реализацией.

    «Шахтер» наверняка будет активно атаковать на протяжении всей встречи. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Донецк -1.5 с коэффициентом 2.14.

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    «Шахтер» Донецк — «Ворскла»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 23.11.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «горняков»?
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