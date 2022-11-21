«Верес» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 15:00 мск. «Верес» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верес»

«Верес» в нынешнем сезоне выступает неровно. Команда Юрия Вирта не блещет стабильностью, но способна выдать отдельный яркий поединок.

Сейчас ровенчане шестые, но надеются на подъем в топ-5. Правда, в 13 матчах команда добыла только 5 побед.

В предыдущем туре «Верес» вновь проиграл. Команда досадным образом уступила «Александрии» (3:2).

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Матчи с «Динамо» для команды традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч были проиграны четыре.

«Динамо» Киев

Киевляне постепенно вернулись в чемпионскую гонку. И пусть отставание от днепрян и «горняков» все еще весомое, но команда Мирчи Луческу идет на подъем!

Мминувший тур динамовцы провели продуктивно. В формально выездном, а фактически домашнем поединке «Динамо» Киев одолело «Ингулец» (1:2).

Стабилен и весьма полезен Виталий Буяльский. Атакующий полузащитник киевлян отличился уже 9 раз в УПЛ.

При этом в отчетной встрече сможет сыграть Сергей Сидорчук. Капитан «Динамо» отбыл дисквалификацию и рвется в бой.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.45, ничью букмекеры предлагают взять за 4.60, а победу «Вереса» — за 7.30.

Команда Вирта имеет проблемы с надежностью тылов.

«Динамо» Киев на всех парах гонится за дуэтом лидеров .

Киевляне сражаются за чемпионский титул, и наверняка возьмут три очка. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Киев -1.5 с коэффициентом 2.23.