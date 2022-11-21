«Верес»
«Верес» в нынешнем сезоне выступает неровно. Команда Юрия Вирта не блещет стабильностью, но способна выдать отдельный яркий поединок.
Сейчас ровенчане шестые, но надеются на подъем в топ-5. Правда, в 13 матчах команда добыла только 5 побед.
В предыдущем туре «Верес» вновь проиграл. Команда досадным образом уступила «Александрии» (3:2).
Матчи с «Динамо» для команды традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч были проиграны четыре.
«Динамо» Киев
Киевляне постепенно вернулись в чемпионскую гонку. И пусть отставание от днепрян и «горняков» все еще весомое, но команда Мирчи Луческу идет на подъем!
Мминувший тур динамовцы провели продуктивно. В формально выездном, а фактически домашнем поединке «Динамо» Киев одолело «Ингулец» (1:2).
Стабилен и весьма полезен Виталий Буяльский. Атакующий полузащитник киевлян отличился уже 9 раз в УПЛ.
При этом в отчетной встрече сможет сыграть Сергей Сидорчук. Капитан «Динамо» отбыл дисквалификацию и рвется в бой.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.45, ничью букмекеры предлагают взять за 4.60, а победу «Вереса» — за 7.30.
Команда Вирта имеет проблемы с надежностью тылов.
«Динамо» Киев
Киевляне сражаются за чемпионский титул, и наверняка возьмут три очка. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Киев -1.5 с коэффициентом 2.23.