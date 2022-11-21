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    Киевское «Динамо» легко переиграет «Верес»

    «Верес» — «Динамо» Киев. Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, УПЛ, 21 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Верес» — «Динамо» Киев
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    Сергей Сидорчук
    «Верес» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 15:00 мск. «Верес» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 21 Ноября 2022 года
    Верес
  • Ровно
    •  Верес 15:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    «Верес»

    «Верес» в нынешнем сезоне выступает неровно. Команда Юрия Вирта не блещет стабильностью, но способна выдать отдельный яркий поединок.

    Сейчас ровенчане шестые, но надеются на подъем в топ-5. Правда, в 13 матчах команда добыла только 5 побед.

    В предыдущем туре «Верес» вновь проиграл. Команда досадным образом уступила «Александрии» (3:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Динамо» для команды традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч были проиграны четыре.

    «Динамо» Киев

    Киевляне постепенно вернулись в чемпионскую гонку. И пусть отставание от днепрян и «горняков» все еще весомое, но команда Мирчи Луческу идет на подъем!

    Мминувший тур динамовцы провели продуктивно. В формально выездном, а фактически домашнем поединке «Динамо» Киев одолело «Ингулец» (1:2).

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    • Стабилен и весьма полезен Виталий Буяльский. Атакующий полузащитник киевлян отличился уже 9 раз в УПЛ.

    При этом в отчетной встрече сможет сыграть Сергей Сидорчук. Капитан «Динамо» отбыл дисквалификацию и рвется в бой.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 1.45, ничью букмекеры предлагают взять за 4.60, а победу «Вереса» — за 7.30.

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    Команда Вирта имеет проблемы с надежностью тылов.

    «Динамо» Киев на всех парах гонится за дуэтом лидеров.

    Киевляне сражаются за чемпионский титул, и наверняка возьмут три очка. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Киев -1.5 с коэффициентом 2.23.

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    «Верес» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 21.11.2022. Прогнозы на футбол. Киевское «Динамо» легко переиграет «Верес»
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