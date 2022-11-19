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    Турция спокойно обыграет чехов?

    Турция — Чехия. Прогноз (к. 2.18) и ставки на товарищеский матч 19 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Турция — Чехия
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    Турция проиграла лишь один из семи предыдущих матчей
    Сборная Турции сыграет на своем поле против команды Чехии в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 19 ноября в Газиантепе, начало — в 20:00 мск. Турция — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 19 Ноября 2022 года
    Турция
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    •  Турция 20:00 Чехия Чехия
  • Прага
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    Турция

    Сборная Турции несколько дней назад одержала победу над Шотландией — 2:0. По голу забили Озан Кабак и Чингиз Ундер.

    Несмотря на товарищеский статус, в этом матче турки играли основным составом. По всей видимости, Штефан Кунц уже держит в уме весенние игры отбора на Евро-2024.

    Коэффициенты матча Турция — Чехия

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    Турция, как известно, не попала в финальную часть чемпионата мира, проиграв в стыковом матче сборной Португалии.

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    Но зато осенью турецкая команда вернулась в лигу Б в Лиге наций, опередив в своей группе Люксембург, Фарерские острова и Литву.

    Турция проиграла лишь один из семи предыдущих матчей. Но если что, это было гостевое поражение от сборной Фарерских островов.

    Чехия

    Сборная Чехии тем временем тоже не прошла в финальную часть ЧМ-2022. В конце марта команда Ярослава Шилгавы уступила в стыковом матче сборной Швеции.

    В Лиге наций чехи тоже выступили неудачно, покинув элитную группы. В матчах против Испании, Португалии и Швейцарии им удалось набрать в общей сложности лишь четыре очка.

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    • Среди недели Чехия уверенно выиграла на своем поле сборной Фарерских островов — 5:0. В первом тайме трижды отличился Моймир Хитил.

    Перед этим Чехия потерпела четыре поражения кряду и пропустила десять мячей.

    Прогноз и ставка

    На Турцию в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу Чехии — за 3.76.

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    Несмотря на то, что это всего лишь товарищеский матч, Турция все равно постарается выиграть — другого результата местные болельщики не ждут.

    Вполне вероятно, что на первый план выйдет мотивация футболистов турецкой команды, которая, как правило, мощно играет на своем поле.

    Ставка — победа Турции за 2.18.

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    Турция — Чехия: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 19.11.2022. Прогнозы на футбол. Турция спокойно обыграет чехов?
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