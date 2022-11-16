ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анхель Ди МарияАргентина не станет чемпионом мира без Ди Марии Криштиану РоналдуТрансферный дайджест. 8—14 ноября Лука МодричВ ожидании ЧМ-2022. Последняя гастроль Модрича
    Все новости спорта

    Голевой обмен Латвии и Эстонии?!

    Латвия — Эстония. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, товарищеский матч, 16 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Сборная Латвии Прогнозы на Сборная Эстонии
    Прогноз и ставки на Латвия — Эстония
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янис Икауниекс
    Латвия сыграет на своем поле с Эстонией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Латвия — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Ноября 2022 года
    Латвия
  • Рига
    •  Латвия 20:00 Эстония Эстония
  • Таллин
    •

    Латвия

    Латвия давненько не демонстрирует качественный уровень игры. Разумеется, результаты команды также скромные.

    В последних матчах Латвия выглядела относительно неплохо. Правда, соперники были под стать, причем Молдавии команда уступила (1:2).

    Свой последний поединок Латвия провела неудачно. Команда не сумела одолеть скромную Андорру (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с эстонцами для команды традиционно проходят непросто. Из пяти последних очных встреч выиграна только одна.

    Эстония

    У этой команды также далеко не все ладится со стабильностью. Особенно это касается матчей со средними и выше оппонентами.

    Например, последний свой матч Эстония провела успешно. Вот только обыграть Сан-Марино (0:4) — не такой уж и подвиг.

  • Избавиться от Роналду: пять вещей, которые нужны Тен Хагу для успеха «Манчестер Юнайтед»
  • Что должен сделать тренер?
  • 13/11/2022

    • До того команда еще и одолела столь скромную же Мальту (2:1). Да и ничью с албанцами можно назвать неплохим результатом.

    В этой встрече эстонцы явно будут активны в атаке. Забивать в их составе есть кому, да и играть предстоит с принципиальным оппонентом.

    Прогноз и ставка

    На победу Латвии в этом матче можно поставить за 1.81, ничью букмекеры предлагают взять за 3.51, а победу Эстонии — за 5.15.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Латвия наверняка будет активно атаковать. В составе Эстонии есть кому забивать.

    Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Уфа — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Надаль — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.50
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Панама — Венесуэла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Руд — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Флорида — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Питтсбург — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Монреаль — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Нью-Йорк Никс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сакраменто Кингз — Бруклин Нетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Латвия — Эстония: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен Латвии и Эстонии?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры