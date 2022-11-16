Латвия
Латвия давненько не демонстрирует качественный уровень игры. Разумеется, результаты команды также скромные.
В последних матчах Латвия выглядела относительно неплохо. Правда, соперники были под стать, причем Молдавии команда уступила (1:2).
Свой последний поединок Латвия провела неудачно. Команда не сумела одолеть скромную Андорру (1:1).
Поединки с эстонцами для команды традиционно проходят непросто. Из пяти последних очных встреч выиграна только одна.
Эстония
У этой команды также далеко не все ладится со стабильностью. Особенно это касается матчей со средними и выше оппонентами.
Например, последний свой матч Эстония провела успешно. Вот только обыграть Сан-Марино (0:4) — не такой уж и подвиг.
До того команда еще и одолела столь скромную же Мальту (2:1). Да и ничью с албанцами можно назвать неплохим результатом.
В этой встрече эстонцы явно будут активны в атаке. Забивать в их составе есть кому, да и играть предстоит с принципиальным оппонентом.
Прогноз и ставка
На победу Латвии в этом матче можно поставить за 1.81, ничью букмекеры предлагают взять за 3.51, а победу Эстонии — за 5.15.
Латвия наверняка будет активно атаковать. В составе Эстонии
Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.