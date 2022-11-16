Латвия сыграет на своем поле с Эстонией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Латвия — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Латвия

Латвия давненько не демонстрирует качественный уровень игры. Разумеется, результаты команды также скромные.

В последних матчах Латвия выглядела относительно неплохо. Правда, соперники были под стать, причем Молдавии команда уступила (1:2).

Свой последний поединок Латвия провела неудачно. Команда не сумела одолеть скромную Андорру (1:1).

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Поединки с эстонцами для команды традиционно проходят непросто. Из пяти последних очных встреч выиграна только одна.

Эстония

У этой команды также далеко не все ладится со стабильностью. Особенно это касается матчей со средними и выше оппонентами.

Например, последний свой матч Эстония провела успешно. Вот только обыграть Сан-Марино (0:4) — не такой уж и подвиг.

До того команда еще и одолела столь скромную же Мальту (2:1). Да и ничью с албанцами можно назвать неплохим результатом.

В этой встрече эстонцы явно будут активны в атаке. Забивать в их составе есть кому, да и играть предстоит с принципиальным оппонентом.

Прогноз и ставка

На победу Латвии в этом матче можно поставить за 1.81, ничью букмекеры предлагают взять за 3.51, а победу Эстонии — за 5.15.

Латвия наверняка будет активно атаковать. В составе Эстонии есть кому забивать .

Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.