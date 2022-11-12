«Ланс»
«Ланс» в нынешнем сезоне выглядит весьма выгодно. Команда занимает почетное 2 место, отставая лишь от ПСЖ.
В предыдущем туре команда добыла дежурные три очка. «Ланс» на выезде переиграл «Анже» (1:2).
Интересно, что эта виктория стала для команды уже четвертой подряд. Да и оборона — настоящий бетон (лишь 9 пропущенных мячей).
Матчи с «Клермоном» для команды исторически проходят удачно. Из пяти последних очных поединков «Ланс» выиграл один раз при четырех ничьих.
«Клермон»
Эта команда окопалась на экваторе турнирной таблицы. 10 место с 19 очками — вполне приличный промежуточный результат для скромного клуба.
Вот и минувший тур также стал для команды относительно успешным. Дома «Клермон» расписал мировую с «Монпелье» (1:1).
Вот только «Клермон» не выигрывает уже на протяжении месяца. Да и атака явно проседает: лишь 18 голов в 14 встречах.
Последний раз команда переигрывала «Ланс» четыре с половиной года назад. Вероятно, гости будут рады и ничьей.
Прогноз и ставка
На победу «Ланса» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают взять за 4.75, а победу «Клермона» — за 7.00.
«Ланс»
Хозяева сильнее, что и докажут с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Ланса» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.