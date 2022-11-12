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    «Ланс» быстро разберется с «Клермоном»

    «Ланс» — «Клермон». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига 1, 12 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Клермон»
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    Секо Фофана
    «Ланс» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 19:00 мск. «Ланс» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Ноября 2022 года
    Ланс
  • Франция. Лига 1
    •  Ланс 19:00 Клермон Клермон
  • Клермон-Ферран
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    «Ланс»

    «Ланс» в нынешнем сезоне выглядит весьма выгодно. Команда занимает почетное 2 место, отставая лишь от ПСЖ.

    В предыдущем туре команда добыла дежурные три очка. «Ланс» на выезде переиграл «Анже» (1:2).

    Интересно, что эта виктория стала для команды уже четвертой подряд. Да и оборона — настоящий бетон (лишь 9 пропущенных мячей).

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    Матчи с «Клермоном» для команды исторически проходят удачно. Из пяти последних очных поединков «Ланс» выиграл один раз при четырех ничьих.

    «Клермон»

    Эта команда окопалась на экваторе турнирной таблицы. 10 место с 19 очками — вполне приличный промежуточный результат для скромного клуба.

    Вот и минувший тур также стал для команды относительно успешным. Дома «Клермон» расписал мировую с «Монпелье» (1:1).

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    • Вот только «Клермон» не выигрывает уже на протяжении месяца. Да и атака явно проседает: лишь 18 голов в 14 встречах.

    Последний раз команда переигрывала «Ланс» четыре с половиной года назад. Вероятно, гости будут рады и ничьей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ланса» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают взять за 4.75, а победу «Клермона» — за 7.00.

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    «Ланс» наверняка начнет матч активно. «Клермон» давненько не испытывал вкуса побед.

    Хозяева сильнее, что и докажут с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Ланса» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Ланс» — «Клермон»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.11.2022. Прогнозы на футбол. «Ланс» быстро разберется с «Клермоном»
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