«Ланс» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 19:00 мск. «Ланс» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Ланс» в нынешнем сезоне выглядит весьма выгодно. Команда занимает почетное 2 место, отставая лишь от ПСЖ.

В предыдущем туре команда добыла дежурные три очка. «Ланс» на выезде переиграл «Анже» (1:2).

Интересно, что эта виктория стала для команды уже четвертой подряд. Да и оборона — настоящий бетон (лишь 9 пропущенных мячей).

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи с «Клермоном» для команды исторически проходят удачно. Из пяти последних очных поединков «Ланс» выиграл один раз при четырех ничьих.

«Клермон»

Эта команда окопалась на экваторе турнирной таблицы. 10 место с 19 очками — вполне приличный промежуточный результат для скромного клуба.

Вот и минувший тур также стал для команды относительно успешным. Дома «Клермон» расписал мировую с «Монпелье» (1:1).

Вот только «Клермон» не выигрывает уже на протяжении месяца. Да и атака явно проседает: лишь 18 голов в 14 встречах.

Последний раз команда переигрывала «Ланс» четыре с половиной года назад. Вероятно, гости будут рады и ничьей.

Прогноз и ставка

На победу «Ланса» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают взять за 4.75, а победу «Клермона» — за 7.00.

«Ланс» наверняка начнет матч активно . «Клермон» давненько не испытывал вкуса побед.

Хозяева сильнее, что и докажут с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Ланса» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.