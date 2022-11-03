«Митьюлланд»
«Митьюлланд» находится в турнирной таблице данного квартета на последней, 4-й позиции, так как имеет разницу забитых и пропущенных +2.
Датские львы стартовали в групповой стадии ЛЕ с гостевого поражения от австрийского «Штурма» со счетом 0:1, потом они на своей территории разгромили «Лацио» 5:1.
Коэффициенты матча Мидтьюлланн — Штурм
Последующие же два поединка клуб из Хернинга завершил вничью, дважды поделив очки с нидерландским «Фейеноордом», оба раза сыграв со одинаковым счетом по 2:2.
В последнем туре группового этапа Лиги Европы коллектив уступил «Лацио» (1:2) на выезде. На сегодня у команды серия без побед в три матча при двух поражениях.
«Штурм»
«Штурм» находится на втором месте в своем квартете. Причем опережает третьего «Фейеноорд» и грядущего соперника на три очка.
Австрийцы хуже всех атакуют. В четырех турах игроки «Штурма» забили всего 4 мяча.
Предыдущий тур своего чемпионата «Штурм» провел продуктивно. Команда на своем поле обыграла «Фейеноорд» (1:0).
На сегодня у коллектива серия из 11 поединков без поражений во всех турнирах. Для выхода в плей-офф ему достаточно даже ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.
Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — первый гол забьет «Штурм» за 2,37.