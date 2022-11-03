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    Выйдет ли «Штурм» в плей-офф Лиги Европы?

    «Митьюлланд» — «Штурм». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Лига Европы, групповой этап, тур 6, квартет F, 3 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Митьюлланд» — «Штурм»
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    «Штурм» не проигрывает 11 последних матчей
    3 ноября «Митьюлланд» на своём поле примет «Штурм». Это будет игра в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч квартета F стартует в 20:45 (мск). «Митьюлланд» — «Штурм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 03 Ноября 2022 года
    Мидтьюлланн
  • Хернинг
    •  Мидтьюлланн 20:45 Штурм Штурм
  • Грац
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    «Митьюлланд»

    «Митьюлланд» находится в турнирной таблице данного квартета на последней, 4-й позиции, так как имеет разницу забитых и пропущенных +2.

    Датские львы стартовали в групповой стадии ЛЕ с гостевого поражения от австрийского «Штурма» со счетом 0:1, потом они на своей территории разгромили «Лацио» 5:1.

    Коэффициенты матча Мидтьюлланн — Штурм

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    Последующие же два поединка клуб из Хернинга завершил вничью, дважды поделив очки с нидерландским «Фейеноордом», оба раза сыграв со одинаковым счетом по 2:2.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последнем туре группового этапа Лиги Европы коллектив уступил «Лацио» (1:2) на выезде. На сегодня у команды серия без побед в три матча при двух поражениях.

    «Штурм»

    «Штурм» находится на втором месте в своем квартете. Причем опережает третьего «Фейеноорд» и грядущего соперника на три очка.

    Австрийцы хуже всех атакуют. В четырех турах игроки «Штурма» забили всего 4 мяча.

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    • Предыдущий тур своего чемпионата «Штурм» провел продуктивно. Команда на своем поле обыграла «Фейеноорд» (1:0).

    На сегодня у коллектива серия из 11 поединков без поражений во всех турнирах. Для выхода в плей-офф ему достаточно даже ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — первый гол забьет «Штурм» за 2,37.

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    «Митьюлланд» — «Штурм»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 03.11.2022. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Штурм» в плей-офф Лиги Европы?
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