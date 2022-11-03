3 ноября «Митьюлланд» на своём поле примет «Штурм». Это будет игра в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч квартета F стартует в 20:45 (мск). «Митьюлланд» — «Штурм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Митьюлланд»

«Митьюлланд» находится в турнирной таблице данного квартета на последней, 4-й позиции, так как имеет разницу забитых и пропущенных +2.

Датские львы стартовали в групповой стадии ЛЕ с гостевого поражения от австрийского «Штурма» со счетом 0:1, потом они на своей территории разгромили «Лацио» 5:1.

Коэффициенты матча Мидтьюлланн — Штурм 1X2Новым игрокам 1.903.753.90Фрибет$40

Последующие же два поединка клуб из Хернинга завершил вничью, дважды поделив очки с нидерландским «Фейеноордом», оба раза сыграв со одинаковым счетом по 2:2.

Все прогнозы на Лигу Европы

В последнем туре группового этапа Лиги Европы коллектив уступил «Лацио» (1:2) на выезде. На сегодня у команды серия без побед в три матча при двух поражениях.

«Штурм»

«Штурм» находится на втором месте в своем квартете. Причем опережает третьего «Фейеноорд» и грядущего соперника на три очка.

Австрийцы хуже всех атакуют. В четырех турах игроки «Штурма» забили всего 4 мяча.

Предыдущий тур своего чемпионата «Штурм» провел продуктивно. Команда на своем поле обыграла «Фейеноорд» (1:0).

На сегодня у коллектива серия из 11 поединков без поражений во всех турнирах. Для выхода в плей-офф ему достаточно даже ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — первый гол забьет «Штурм» за 2,37.