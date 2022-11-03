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    Пустит ли «Вильярреал» в плей-офф «Лех»?

    «Лех» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 6, квартет С, 3 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лех» — «Вильярреал»
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    «Лех» идет на 2 месте в группе
    3 ноября «Лех» на своём поле примет «Вильярреал». Это будет игра в рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета C стартует в 23:00 (мск). «Лех» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа C 03 Ноября 2022 года
    Лех Познань
  • Познань
    •  Лех Познань 23:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Лех»

    Чемпион Польши расположился на 2-й строчке в группе С. Выше только «Вильярреал». До испанского клуба «Лех» Познань уже не доберётся.

    Цель — сохранить место, на котором поляки с 6 очками находятся после матчей 4-го тура. В этом розыгрыше Лиги конференций команда потерпела лишь одно поражение — от «Вильярреала» (3:4).

    Коэффициенты матча Лех Познань — Вильярреал

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    Потом была победа над «Аустрией» (4:1) и три ничьи с «Хапоэлем» (0:0 и 1:1) и той же «Аустрией» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В турнирной таблице польской лиги команда расположилась на 8-м месте с 22 очками. В последних четырех матчах во всех турнирах она не выиграла при двух поражениях.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» вышел в 1/8 финала Лиги конференций с 1-го места квартета С. Досрочно — за 2 тура до финиша основной сетки турнира.

    У «жёлтой субмарины» — 4 победы в 5 матчах. У испанского коллектива — 13 очков и 7 баллов преимущества над польским сопериком.

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    • «Вильярреал» нанёс поражение «Леху» (4:3), «Хапоэлю» (2:1) и «Аустрии» (5:0 и 1:0), после чего сыграл вничью с израильским оппонентом.

    В испанской Ла Лиге команда занимает восьмую строчку с отставанием в три очка от зоны еврокубков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.

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    «Лех» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 03.11.2022. Прогнозы на футбол. Пустит ли «Вильярреал» в плей-офф «Лех»?
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