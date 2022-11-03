3 ноября «Лех» на своём поле примет «Вильярреал». Это будет игра в рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч квартета C стартует в 23:00 (мск). «Лех» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лех»

Чемпион Польши расположился на 2-й строчке в группе С. Выше только «Вильярреал». До испанского клуба «Лех» Познань уже не доберётся.

Цель — сохранить место, на котором поляки с 6 очками находятся после матчей 4-го тура. В этом розыгрыше Лиги конференций команда потерпела лишь одно поражение — от «Вильярреала» (3:4).

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Потом была победа над «Аустрией» (4:1) и три ничьи с «Хапоэлем» (0:0 и 1:1) и той же «Аустрией» (1:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

В турнирной таблице польской лиги команда расположилась на 8-м месте с 22 очками. В последних четырех матчах во всех турнирах она не выиграла при двух поражениях.

«Вильярреал»

«Вильярреал» вышел в 1/8 финала Лиги конференций с 1-го места квартета С. Досрочно — за 2 тура до финиша основной сетки турнира.

У «жёлтой субмарины» — 4 победы в 5 матчах. У испанского коллектива — 13 очков и 7 баллов преимущества над польским сопериком.

«Вильярреал» нанёс поражение «Леху» (4:3), «Хапоэлю» (2:1) и «Аустрии» (5:0 и 1:0), после чего сыграл вничью с израильским оппонентом.

В испанской Ла Лиге команда занимает восьмую строчку с отставанием в три очка от зоны еврокубков.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех хозяев поля оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.