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    Выйдет ли «Мольде» на первое место в группе?

    «Мольде» — «Юргорден». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 5, квартет F, 27 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мольде» — «Юргорден»
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    «Мольде» идет на втором месте
    В четверг, 27 октября «Мольде» дома сыграет против «Юргордена» в рамках 5-го тура Лиги конференций. Квартет F. Начало битвы — в 22:00 (мск). «Мольде» — «Юргорден»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 27 Октября 2022 года
    Мольде
  • Мольде
    •  Мольде 22:00 Юргорден Юргорден
  • Стокгольм
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    «Мольде»

    «Мольде» неудачно стартовал в основной сетке Лиги конференций. В двух играх скандинавы потерпели 1 поражение и 1 матч завершили вничью.

    Первый бал клуб заработал в матче против бельгийского «Гента» (0:0). Потом последовало поражение от шведского «Юргордена» (2:3).

    После этого коллектив одержал две победы в турнире, обыграв дважды «Шэмрок Роверс» — 3:0 дома и 2:0 в гостях. Это позволяет ему занимать 2 место с отрывом в три очка от соперника.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Тем временем, хозяева уже досрочно завоевали титул чемпиона Норвегии. Сейчас они на 15 очков опережают ближайшего преследователя за три тура до конца первенства.

    «Юргорден»

    Клуб из Швеции — лидер группы F. После четырех туров Лиги конференций «Юргорден» набрал 10 очков.

    Первые очки скандинавы потеряли ещё в 1-м туре. «Юргорден» в гостях поделил очки с ирландцами из «Шэмрок Роверс» (0:0).

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    • Потом пошли победы. Сначала дома обыграли «Мольде» (3:2), а затем «Гент» (1:0).

    В чемпионате Швеции «Юргорден» имеет мизерные шансы на чемпионский титул, ведь за два тура до конца первенства отстают от лидера «Хакена» на шесть очков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

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    Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.

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    «Мольде» — «Юргорден»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Мольде» на первое место в группе?
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