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    Кто выиграет битву за путевку в 1/8 финала Лиги Европы?

    «Фенербахче» — «Ренн». Прогноз (к. 2.60) и ставки на Лигу Европы 27 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Ренн»
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    «Фенербахче» лидирует в группе
    «Фенербахче» сыграет на своем поле против «Ренна» в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра состоится 27 октября, начало — в 19:45 мск. «Фенербахче» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 27 Октября 2022 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 19:45 Ренн Ренн
  • Ренн
    •

    «Фенербахче»

    Стоит отметить, что коллектив уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, но в случае победы обеспечит себе путевку уже в 1/8 финала.

    В чемпионате Турции команда выступает столь же успешно. «Фенербахче» лидирует с отрывом в один балл, но при этом имеет матч в запасе.

    Коэффициенты матча Фенербахче — Ренн

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  • 2.603.202.80Фрибет$40
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    В последних пяти поединках во всех турнирах стамбульцы неизменно побеждали, так что их форма позволяет им смотреть в будущее с надеждой.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В целом, «Канарейки» не проигрывают уже 10 матчей во всех турнирах, где только в двух случаях они довольствовались миром.

    «Ренн»

    Эта команда проводит весьма удачный отрезок. «Ренн» лишь по разнице мячей отстает от «Фенербахче», занимая 2 место в группе В.

    Коллектив уже обеспечил себе путевку в плей-офф турнира, но в случае победы обеспечит себе возможность сыграть в 1/8 финала турнира.

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    • Более того, бретонцы имеют приятную серию из пяти викторий подряд. Последняя пришлась на матч Лиги 1 с «Анже» (2:1).

    В чемпионате Франции клуб также выступает успешно, занимая четвертую позицию с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,62.

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    Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,60.

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    «Фенербахче» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву за путевку в 1/8 финала Лиги Европы?
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