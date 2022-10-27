«Фенербахче»
Стоит отметить, что коллектив уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, но в случае победы обеспечит себе путевку уже в 1/8 финала.
В чемпионате Турции команда выступает столь же успешно. «Фенербахче» лидирует с отрывом в один балл, но при этом имеет матч в запасе.
Коэффициенты матча Фенербахче — Ренн
В последних пяти поединках во всех турнирах стамбульцы неизменно побеждали, так что их форма позволяет им смотреть в будущее с надеждой.
В целом, «Канарейки» не проигрывают уже 10 матчей во всех турнирах, где только в двух случаях они довольствовались миром.
«Ренн»
Эта команда проводит весьма удачный отрезок. «Ренн» лишь по разнице мячей отстает от «Фенербахче», занимая 2 место в группе В.
Коллектив уже обеспечил себе путевку в плей-офф турнира, но в случае победы обеспечит себе возможность сыграть в 1/8 финала турнира.
Более того, бретонцы имеют приятную серию из пяти викторий подряд. Последняя пришлась на матч Лиги 1 с «Анже» (2:1).
В чемпионате Франции клуб также выступает успешно, занимая четвертую позицию с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,62.
Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,60.