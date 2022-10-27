«Фенербахче» сыграет на своем поле против «Ренна» в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра состоится 27 октября, начало — в 19:45 мск. «Фенербахче» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

Стоит отметить, что коллектив уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, но в случае победы обеспечит себе путевку уже в 1/8 финала.

В чемпионате Турции команда выступает столь же успешно. «Фенербахче» лидирует с отрывом в один балл, но при этом имеет матч в запасе.

Коэффициенты матча Фенербахче — Ренн 1X2Новым игрокам 2.603.202.80Фрибет$40

В последних пяти поединках во всех турнирах стамбульцы неизменно побеждали, так что их форма позволяет им смотреть в будущее с надеждой.

Все прогнозы на Лигу Европы

В целом, «Канарейки» не проигрывают уже 10 матчей во всех турнирах, где только в двух случаях они довольствовались миром.

«Ренн»

Эта команда проводит весьма удачный отрезок. «Ренн» лишь по разнице мячей отстает от «Фенербахче», занимая 2 место в группе В.

Коллектив уже обеспечил себе путевку в плей-офф турнира, но в случае победы обеспечит себе возможность сыграть в 1/8 финала турнира.

Более того, бретонцы имеют приятную серию из пяти викторий подряд. Последняя пришлась на матч Лиги 1 с «Анже» (2:1).

В чемпионате Франции клуб также выступает успешно, занимая четвертую позицию с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,62.

Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,60.