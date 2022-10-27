«Црвена Звезда» сыграет на своем поле с «Трабзонспором» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. «Црвена Звезда» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» находится на последнем месте в своем квартете. Правда, шансы на подъем у сербов еще есть.

Вот только одна победа в четырех турах — не самый мощный улов. Так что в этом поединке белградцы будут активно атаковать.

Коэффициенты матча Црвена Звезда — Трабзонспор 1X2Новым игрокам 2.053.553.55Фрибет$40

Предыдущий тур своего чемпионата «Црвена Звезда» провела удачно. На выезде команда переиграла «Раднички» из Ниша (1:2).

Все прогнозы на Лигу Европы

«Црвена Звезда» выиграла три своих последних матча. Это должно прибавить команде мотивации и на еврокубки.

«Трабзонспор»

Турецкий клуб неплохо атакует. В 4 турах трабзонцы забили 9 мячей, что является лучшим показателем в группе.

«Трабзонспор» сейчас второй, но амбиции выиграть группу у команды имеются. К тому же ярко проявляет себя египтянин Трезеге.

В минувшем туре своего чемпионата команда победила. «Трабзонспор» минимально одолел «Сивасспор».

Наверняка турки не собираются отсиживаться в тылах. Марек Гамшик и его партнеры наверняка проявят свои лучшие качества.

Прогноз и ставка

На победу «Црвены Звезды» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Трабзонспора» — за 3.30.

«Црвена Звезда» прибавила в последних матчах . Оборона трабзонцев частенько дает сбои.

Сербы постараются использовать фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Црвены Звезды» с коэффициентом 2.15.