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    «Црвену Звезду» ждет успех?!

    «Црвена Звезда» — «Трабзонспор». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Лига Европы, 27 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Трабзонспор»
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    Александар Драгович
    «Црвена Звезда» сыграет на своем поле с «Трабзонспором» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. «Црвена Звезда» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 27 Октября 2022 года

    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» находится на последнем месте в своем квартете. Правда, шансы на подъем у сербов еще есть.

    Вот только одна победа в четырех турах — не самый мощный улов. Так что в этом поединке белградцы будут активно атаковать.

    Коэффициенты матча Црвена Звезда — Трабзонспор

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    Предыдущий тур своего чемпионата «Црвена Звезда» провела удачно. На выезде команда переиграла «Раднички» из Ниша (1:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Црвена Звезда» выиграла три своих последних матча. Это должно прибавить команде мотивации и на еврокубки.

    «Трабзонспор»

    Турецкий клуб неплохо атакует. В 4 турах трабзонцы забили 9 мячей, что является лучшим показателем в группе.

    «Трабзонспор» сейчас второй, но амбиции выиграть группу у команды имеются. К тому же ярко проявляет себя египтянин Трезеге.

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    • В минувшем туре своего чемпионата команда победила. «Трабзонспор» минимально одолел «Сивасспор».

    Наверняка турки не собираются отсиживаться в тылах. Марек Гамшик и его партнеры наверняка проявят свои лучшие качества.

    Прогноз и ставка

    На победу «Црвены Звезды» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Трабзонспора» — за 3.30.

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    «Црвена Звезда» прибавила в последних матчах. Оборона трабзонцев частенько дает сбои.

    Сербы постараются использовать фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Црвены Звезды» с коэффициентом 2.15.

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    «Црвена Звезда» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. «Црвену Звезду» ждет успех?!
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