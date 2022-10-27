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    Долгожданная победа «Динамо»?!

    АЕК Ларнака — «Динамо» Киев. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига Европы, 27 октября 2022 года

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    Мирча Луческу
    АЕК Ларнака сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 19:45 мск. АЕК Ларнака — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 27 Октября 2022 года
    АЕК Ларнака
  • Ларнака
    •  АЕК Ларнака 19:45 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    АЕК Ларнака

    АЕК Ларнака находится на третьем месте в своем квартете. И теперь киприоты имеют все шансы сохранить эту позицию.

    В первом встрече с киевлянами команда добыла минимальную победу. Да и по игре команда смотрится неплохо.

    Коэффициенты матча АЕК Ларнака — Динамо К

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    Предыдущий тур своего чемпионата АЕК Ларнака не может записать себе в актив. Команда на выезде минимально уступила АПОЭЛу.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    АЕК Ларнака наверняка не будет отсиживаться в тылах. Киприоты постараются воспользоваться проблемами динамовцев.

    «Динамо» Киев

    Киевляне полностью проваливают нынешний сезон. Мирче Луческу не удается вдохнуть новую жизнь в команду.

    Более того, «Динамо» Киев еще не набрало ни одного очка в Лиге Европы. Причем, по большей части, киевлянам банально постоянно не хватало везения.

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    • В минувшем туре своего чемпионата команда вновь разочаровала. Дома динамовцы упустили победу над «Ворсклой» (1:1).

    Пора бы начинать забивать Артему Беседину. Наверняка может получить свой шанс и его конкурент Владислав Ванат.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу АЕКа Ларнака — за 3.20.

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    Киприоты крайне нестабильны. Динамовцы мотивированы добыть первую победу в Лиге Европы.

    Команда Луческу наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Киев с коэффициентом 2.20.

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    АЕК Ларнака — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. Долгожданная победа «Динамо»?!
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