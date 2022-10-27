АЕК Ларнака
АЕК Ларнака находится на третьем месте в своем квартете. И теперь киприоты имеют все шансы сохранить эту позицию.
В первом встрече с киевлянами команда добыла минимальную победу. Да и по игре команда смотрится неплохо.
Коэффициенты матча АЕК Ларнака — Динамо К
Предыдущий тур своего чемпионата АЕК Ларнака не может записать себе в актив. Команда на выезде минимально уступила АПОЭЛу.
АЕК Ларнака наверняка не будет отсиживаться в тылах. Киприоты постараются воспользоваться проблемами динамовцев.
«Динамо» Киев
Киевляне полностью проваливают нынешний сезон. Мирче Луческу не удается вдохнуть новую жизнь в команду.
Более того, «Динамо» Киев еще не набрало ни одного очка в Лиге Европы. Причем, по большей части, киевлянам банально постоянно не хватало везения.
В минувшем туре своего чемпионата команда вновь разочаровала. Дома динамовцы упустили победу над «Ворсклой» (1:1).
Пора бы начинать забивать Артему Беседину. Наверняка может получить свой шанс и его конкурент Владислав Ванат.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу АЕКа Ларнака — за 3.20.
Киприоты крайне нестабильны. Динамовцы
Команда Луческу наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Киев с коэффициентом 2.20.