АЕК Ларнака сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 19:45 мск. АЕК Ларнака — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АЕК Ларнака

АЕК Ларнака находится на третьем месте в своем квартете. И теперь киприоты имеют все шансы сохранить эту позицию.

В первом встрече с киевлянами команда добыла минимальную победу. Да и по игре команда смотрится неплохо.

Коэффициенты матча АЕК Ларнака — Динамо К 1X2Новым игрокам 3.203.302.30Фрибет$40

Предыдущий тур своего чемпионата АЕК Ларнака не может записать себе в актив. Команда на выезде минимально уступила АПОЭЛу.

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АЕК Ларнака наверняка не будет отсиживаться в тылах. Киприоты постараются воспользоваться проблемами динамовцев.

«Динамо» Киев

Киевляне полностью проваливают нынешний сезон. Мирче Луческу не удается вдохнуть новую жизнь в команду.

Более того, «Динамо» Киев еще не набрало ни одного очка в Лиге Европы. Причем, по большей части, киевлянам банально постоянно не хватало везения.

В минувшем туре своего чемпионата команда вновь разочаровала. Дома динамовцы упустили победу над «Ворсклой» (1:1).

Пора бы начинать забивать Артему Беседину. Наверняка может получить свой шанс и его конкурент Владислав Ванат.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Киев в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу АЕКа Ларнака — за 3.20.

Киприоты крайне нестабильны. Динамовцы мотивированы добыть первую победу в Лиге Европы .

Команда Луческу наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Киев с коэффициентом 2.20.