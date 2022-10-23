ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — главный преследователь «Реала» Тандем у власти. «Сосьедад» только целится «Унион Берлин» — главная сенсация БундеслигиКак «Унион Берлин» творит чудо Никита КучеровНХЛ. «Тампа» выиграла у «Флориды», Кучеров набрал два очка, «Колорадо» уступил «Сиэтлу»
  • 09:06
    • «Бруклин» выиграл у «Торонто», «Денвер» победил «Голден Стейт» благодаря трипл-даблу Йокича
  • 08:18
    • ФИФА анонсировала изменения в работе трансферного рынка
  • 08:08
    • Кудерметова проиграла Саккари и упустила возможность попасть на Итоговый турнир WTA
    Все новости спорта

    «Фулхэм» не даст игре «засохнуть»

    «Лидс» — «Фулхэм». Ставки (к. 2.16) и прогноз на футбол, АПЛ, 23 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лидс Прогнозы на Фулхэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Фулхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Фулхэма»
    23 октября, 13-й тур АПЛ — «Лидс» примет на «Элланд Роуд» «Фулхэм». Начало встречи назначено на 16:00 мск. «Лидс» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Октября 2022 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 16:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
    •

    «Лидс»

    «Павлины» проиграли 3 матча подряд и опустились на 16-е место в таблице. В их активе 9 набранных очков в 10 турах чемпионата.

    Начав месяц с ничьи в матче с «Астон Виллой» (0:0), хозяева проиграли «Кристал Пэлас» (1:2). Дальше был «Арсенал», которому «Лидс» дал бой, но проиграл 0:1.

    Коэффициенты матча Лидс — Фулхэм

    1X2Новым игрокам
  • 2.003.603.65Фрибет$40
    •

    20 октября команда Джесси Марша проиграла борющемуся за выживание «Лестеру», пропустив 2 безответных гола.

    Все прогнозы на АПЛ

    Травма у защитника Паскаля Стрёйка. Также не сыграет полузащитник Адам Форшоу.

    «Фулхэм»

    Форма «Фулхэма» стала хуже, но команда все равно занимает высокое место в таблице. Текущий результат гостей — 15 очков и 9-я позиция в таблице.

    Сейчас курс «коттеджеров» постепенно выравнивается. После двух поражений на старте месяца от «Ньюкасла» (1:4) и «Вест Хэма» (1:3), «Фулхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2).

  • Статус-кво «Сити» и подъем «Юнайтед»
  • АПЛ: Итоги 12-го тура
  • Вчера

    • 20 октября гости разгромили на своем поле «Астон Виллу». Игра закончилась со счетом 3:0. Лучший бомбардир команды Александар Митрович забил свой 8-й гол в сезоне.

    В списке травмированных Кенни Тете, Манор Соломон и Лейвин Курзава.

    Прогноз и ставка

    «Лидс» — фаворит букмекеров в этом поединке. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.08. За 3.50 выставлена победа «Фулхэма».

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Последние матчи «павлинов» сводились к тотал меньше, но с «Фулхэмом» сушить игру не удается почти никому. Из 11 матчей «Фулхэма» в турнире 10 заканчивались с тотал больше 2.5.

    В таком случае легче предсказать количество голов, чем победу одной из команд. Рекомендуется поставить на тотал больше 3 за 2.16.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Минай — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Калев — Легион
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Славия — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Александрия — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Факел — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Аугсбург — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флора — Курессааре
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лидс» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 23.10.2022. Прогнозы на футбол. «Фулхэм» не даст игре «засохнуть»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры