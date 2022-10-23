23 октября, 13-й тур АПЛ — «Лидс» примет на «Элланд Роуд» «Фулхэм». Начало встречи назначено на 16:00 мск. «Лидс» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Павлины» проиграли 3 матча подряд и опустились на 16-е место в таблице. В их активе 9 набранных очков в 10 турах чемпионата.

Начав месяц с ничьи в матче с «Астон Виллой» (0:0), хозяева проиграли «Кристал Пэлас» (1:2). Дальше был «Арсенал», которому «Лидс» дал бой, но проиграл 0:1.

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20 октября команда Джесси Марша проиграла борющемуся за выживание «Лестеру», пропустив 2 безответных гола.

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Травма у защитника Паскаля Стрёйка. Также не сыграет полузащитник Адам Форшоу.

«Фулхэм»

Форма «Фулхэма» стала хуже, но команда все равно занимает высокое место в таблице. Текущий результат гостей — 15 очков и 9-я позиция в таблице.

Сейчас курс «коттеджеров» постепенно выравнивается. После двух поражений на старте месяца от «Ньюкасла» (1:4) и «Вест Хэма» (1:3), «Фулхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2).

20 октября гости разгромили на своем поле «Астон Виллу». Игра закончилась со счетом 3:0. Лучший бомбардир команды Александар Митрович забил свой 8-й гол в сезоне.

В списке травмированных Кенни Тете, Манор Соломон и Лейвин Курзава.

Прогноз и ставка

«Лидс» — фаворит букмекеров в этом поединке. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.08. За 3.50 выставлена победа «Фулхэма».

Последние матчи «павлинов» сводились к тотал меньше, но с «Фулхэмом» сушить игру не удается почти никому. Из 11 матчей «Фулхэма» в турнире 10 заканчивались с тотал больше 2.5.

В таком случае легче предсказать количество голов, чем победу одной из команд. Рекомендуется поставить на тотал больше 3 за 2.16.