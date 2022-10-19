«Вальядолид»
«Вальядолид» явно будет бороться за выживание в элите испанского футбола. На текущий момент команда находится на 17 месте в таблице.
Основная проблема лежит в области реализации. В 9 матчах игроки команды забили всего 6 мячей.
Коэффициенты матча Вальядолид — Сельта
В своем последнем поединке «Вальядолид» вновь разочаровал. На выезде команда минимально уступила «Эспаньолу».
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«Вальядолид» традиционно относительно успешно играет с «Сельтой». Из пяти последних очных поединков выигран один при четырех мировых.
«Сельта»
Эта команда привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. «Сельта» находится на 11 месте с 10 очками в активе.
Правда, дела с атакой у команды обстоят не лучшим образом. В 9 матчах забито всего лишь 10 мячей.
Интересно, что 6 голов в активе лидера атак команды Яго Аспаса. Ветеран все еще полезен «Сельте».
Свой последний поединок «Сельта» не может записать себе в актив. Дома команда уступила «Реал Сосьедад» (1:2).
Прогноз и ставка
На победу «Сельты» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Вальядолида» — за 2.75.
«Вальядолид» традиционно успешно противостоит «Сельте». Гости
Гости выглядят сильнее, особенно в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.