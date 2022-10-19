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    Забить получится не у всех

    «Вальядолид» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Примера, 19 октября 2022 года

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    Яго Аспас
    «Вальядолид» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 октября, начало — в 20:00 мск. «Вальядолид» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Октября 2022 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 20:00 Сельта Сельта
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    «Вальядолид»

    «Вальядолид» явно будет бороться за выживание в элите испанского футбола. На текущий момент команда находится на 17 месте в таблице.

    Основная проблема лежит в области реализации. В 9 матчах игроки команды забили всего 6 мячей.

    Коэффициенты матча Вальядолид — Сельта

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    В своем последнем поединке «Вальядолид» вновь разочаровал. На выезде команда минимально уступила «Эспаньолу».

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    «Вальядолид» традиционно относительно успешно играет с «Сельтой». Из пяти последних очных поединков выигран один при четырех мировых.

    «Сельта»

    Эта команда привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. «Сельта» находится на 11 месте с 10 очками в активе.

    Правда, дела с атакой у команды обстоят не лучшим образом. В 9 матчах забито всего лишь 10 мячей.

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    • Интересно, что 6 голов в активе лидера атак команды Яго Аспаса. Ветеран все еще полезен «Сельте».

    Свой последний поединок «Сельта» не может записать себе в актив. Дома команда уступила «Реал Сосьедад» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сельты» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Вальядолида» — за 2.75.

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    «Вальядолид» традиционно успешно противостоит «Сельте». Гости имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

    Гости выглядят сильнее, особенно в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Вальядолид» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.10.2022. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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