«Вальядолид» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 октября, начало — в 20:00 мск. «Вальядолид» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолид» явно будет бороться за выживание в элите испанского футбола. На текущий момент команда находится на 17 месте в таблице.

Основная проблема лежит в области реализации. В 9 матчах игроки команды забили всего 6 мячей.

Коэффициенты матча Вальядолид — Сельта 1X2Новым игрокам 2.853.302.55Фрибет$40

В своем последнем поединке «Вальядолид» вновь разочаровал. На выезде команда минимально уступила «Эспаньолу».

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«Вальядолид» традиционно относительно успешно играет с «Сельтой». Из пяти последних очных поединков выигран один при четырех мировых.

«Сельта»

Эта команда привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. «Сельта» находится на 11 месте с 10 очками в активе.

Правда, дела с атакой у команды обстоят не лучшим образом. В 9 матчах забито всего лишь 10 мячей.

Интересно, что 6 голов в активе лидера атак команды Яго Аспаса. Ветеран все еще полезен «Сельте».

Свой последний поединок «Сельта» не может записать себе в актив. Дома команда уступила «Реал Сосьедад» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Сельты» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Вальядолида» — за 2.75.

«Вальядолид» традиционно успешно противостоит «Сельте». Гости имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей .

Гости выглядят сильнее, особенно в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.