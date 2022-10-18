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    «Даллас» — «Миннесота Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, МЛС, 18 октября 2022 года

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    «Даллас»
    В первом раунде плей-офф МЛС «Даллас» на своем поле сыграет против «Миннесота Юнайтед». Поединок пройдет в ночь на 18 октября, начало — в 04:30 по мск. «Даллас» — «Миннесота Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 18 Октября 2022 года
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    «Даллас»

    Регулярную часть чемпионата «Даллас» завершил на третьей позиции в Западной конференции, существенно отстав от первой позиции.

    В 34 проведенных поединках «быки» смогли разжиться 14 победными результатами, еще 11 встреч они завершили мировыми исходами и только девять раз были повержены, забили 48 голов, пропустили — 37.

    В финишном отрезке из шести матчей коллектив уступил всего лишь раз, дважды еще он сыграл вничью и смог выиграть три встречи, в том числе в заключительном туре дома у «Канзас Сити» 2:1.

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    На своем поле в этом сезоне «Даллас» играет надежно и выиграл десять из 17 проведенных встреч при четырех мировых исходах и всего трех фиаско.

    «Миннесота Юнайтед»

    «Миннесота Юнайтед» в данной конференции по итогам регулярки финишировала лишь на шестой позиции, опередив восьмую строку всего лишь на два очка.

    «Гагары» за всю турнирную дистанцию смогли выиграть и проиграть по 14 матчей, а также шесть встреч завершить вничью, забить им удалось 48 мячей, а пропущено на три больше.

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    • Заключительную игру регулярной части коллектив смог выиграть, одолев дома 2:0 «Ванкувер». Перед этим же он проиграл пять поединков из шести при одной ничьей.

    В текущем сезоне клуб из Миннесоты вне родных стен уступил в десяти матчах из 17 проведенных, шесть встреч он еще выиграл и расписал одну мировую.

    «Даллас» выиграл «Миннесоты Юнайтед» в четырех из семи последних противостояний, дважды еще победитель в этом отрезке выявлен не был и только одна встреча осталась за «гагарами».

    Прогноз и ставка на «Даллас» — «Миннесота Юнайтед»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Далласа» — 1.90, победа «Миннесота Юнайтед» — 3.74, ничья — 3.78.

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    Проход: «Далласа» — 1.48; «Миннесота Юнайтед» — 2.65.

    Матчи с участием «Далласа» в этом сезоне не отличались повышенной результативностью, да и между собой они, как правило, играют по низам. Плюс же к этому учитываем важность поединка, и поэтому также не ждем здесь много голов.

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    «Даллас» — «Миннесота Юнайтед»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 18.10.2022. Прогнозы на футбол. Играем по тренду на ТМ
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