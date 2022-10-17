«Вильярреал» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 17 октября, начало — в 22:00 мск. «Вильярреал» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» сейчас на спаде. «Желтая субмарина» крушение не терпит, но нынешнее 9 место явно не соответствует клубным амбициям.

Более того, в чемпионате команда не побеждает больше месяца. Явно не хватает в атаке Жерара Морено.

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В своем последнем поединке «Вильярреал» выиграл. В рамках Лиги конференций команда минимально одолела «Аустрию».

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«Вильярреал» традиционно сложно противостоит «осам». Три последних очных встречи были проиграны.

«Осасуна»

Эта команда проводит довольно продуктивный сезон. «Осасуна» находится на 8 месте с 13 очками в активе.

Главным бичом команды является слабая атака. В 8 сыгранных матчах забито всего 9 мячей.

Свой последний поединок «Осасуна» не может записать себе в актив. Дома команда уступила «Валенсии» (1:2).

«Осасуна» не побеждала уже месяц. К тому же дисквалифицирован опытный защитник Рубен Пенья.

Прогноз и ставка

На победу «Вильярреала» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Осасуны» — за 5.75.

«Вильярреал» мотивирован наконец-то обыграть «Осасуну» .

Гости испытывают сложности с реализацией.

«Вильярреал» явно сильнее, и должен доказать это с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Вильярреала» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.