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    «Желтая субмарина» начнет без увертюр

    «Вильярреал» — «Осасуна». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Примера, 17 октября 2022 года

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    Пау Торрес
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 17 октября, начало — в 22:00 мск. «Вильярреал» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Октября 2022 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 22:00 Осасуна Осасуна
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» сейчас на спаде. «Желтая субмарина» крушение не терпит, но нынешнее 9 место явно не соответствует клубным амбициям.

    Более того, в чемпионате команда не побеждает больше месяца. Явно не хватает в атаке Жерара Морено.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Осасуна

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    В своем последнем поединке «Вильярреал» выиграл. В рамках Лиги конференций команда минимально одолела «Аустрию».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Вильярреал» традиционно сложно противостоит «осам». Три последних очных встречи были проиграны.

    «Осасуна»

    Эта команда проводит довольно продуктивный сезон. «Осасуна» находится на 8 месте с 13 очками в активе.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 8 сыгранных матчах забито всего 9 мячей.

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    • Свой последний поединок «Осасуна» не может записать себе в актив. Дома команда уступила «Валенсии» (1:2).

    «Осасуна» не побеждала уже месяц. К тому же дисквалифицирован опытный защитник Рубен Пенья.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вильярреала» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Осасуны» — за 5.75.

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    «Вильярреал» мотивирован наконец-то обыграть «Осасуну».

    Гости испытывают сложности с реализацией.

    «Вильярреал» явно сильнее, и должен доказать это с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Вильярреала» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

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    «Вильярреал» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 17.10.2022. Прогнозы на футбол. «Желтая субмарина» начнет без увертюр
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