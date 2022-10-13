«Жальгирис» сыграет на своем поле с «Пюником» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. «Жальгирис» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жальгирис»

«Жальгирис» пока находится на последнем месте в своем квартете. Литовцы набрали только один пункт.

Более того, клуб из Вильнюса не забил еще ни одного мяча. Зато пропускает команда не так уж много — в среднем, гол за матч.

Предыдущий тур своего чемпионата «Жальгирис» провел удачно. На выезде была разгромлена «Йонава» (0:4).

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«Жальгирис» еще имеет шансы на второе место. Вот только для этого нужно исключительно обыгрывать армян.

«Пюник»

Эта команда проводит неплохой отрезок. Нынешнее 2 место в группе для армян — отличная диспозиция.

А вот свой последний поединок «Пюник» провел не лучшим образом. В чемпионате Армении команда минимально уступила «Арарату».

Причем пока команда не участвует в чемпионской гонке в родном чемпионате. Нынешнее 4 место в таблице явно не устраивает.

В первой встрече с литовцами «Пюник» смотрелся убедительно и заслуженно победил (2:0). Вот только на выезде команда играет намного хуже, чем в родных стенах.

Прогноз и ставка

На победу «Жальгириса» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Пюника» — за 4.20.

«Жальгирис» мотивирован добыть первую победу в группе. Армяне слабовато смотрятся на чужих полях .

Фактор своего поля и позитивное настроение после последней победы в чемпионате сыграют на руку литовцам. Наши прогноз и ставка — Победа «Жальгириса» с коэффициентом 2.00.