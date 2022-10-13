«Вадуц» сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. «Вадуц» — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вадуц»

«Вадуц» относительно неплохо, как для себя, стартовал в Лиге Европы. В трех матчах команда добыла 2 очка.

И это притом, что команда выступает всего лишь во втором швейцарском дивизионе. Причем и там не блещет, занимая предпоследнее место.

Вот и предыдущий тур своего чемпионата «Вадуц» провел не столь успешно. На выезде команда расписала мировую с «Шафхаузеном» (2:2).

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«Вадуц» имеет негативную серию из трех матчей подряд. Между тем, в первом встрече с днепрянами команда добыла неплохой результат (2:2).

«Днепр-1»

Днепряне в чемпионате Украины котируются в ранге одного из фаворитов. Что говорить, если сейчас команда Александра Кучера уверенно лидирует с 15 очками в активе?!

В предыдущем туре чемпионата Украины «Днепр-1» вновь феерил. Виктория над «Зарей» получилась разгромной (3:0).

Прекрасно проявляет себя форвард Артем Довбик. Помимо трех мячей в Лиге конференций, он отличился еще пятью в УПЛ.

Днепрянам нужно только побеждать. Борьба за первое место еще не закончилась, да и второе пока не обеспечено.

Прогноз и ставка

На победу «Днепра-1» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Вадуца» — за 3.30.

«Вадуц» имеет проблемы в обороне. Днепряне еще борются за первое место в группе .

Днепряне сильнее, и должны доказать это на деле. Наши прогноз и ставка — Победа «Днепра-1» с коэффициентом 2.20.