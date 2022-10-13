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    «Днепр-1» расправится с «Вадуцем»

    «Вадуц» — «Днепр-1». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Лига конференций, 13 октября 2022 года

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    «Вадуц» сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. «Вадуц» — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа E 13 Октября 2022 года
    Вадуц
  • Вадуц
    •  Вадуц 22:00 Днепр-1 Днепр-1
  • Днепр
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    «Вадуц»

    «Вадуц» относительно неплохо, как для себя, стартовал в Лиге Европы. В трех матчах команда добыла 2 очка.

    И это притом, что команда выступает всего лишь во втором швейцарском дивизионе. Причем и там не блещет, занимая предпоследнее место.

    Вот и предыдущий тур своего чемпионата «Вадуц» провел не столь успешно. На выезде команда расписала мировую с «Шафхаузеном» (2:2).

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    «Вадуц» имеет негативную серию из трех матчей подряд. Между тем, в первом встрече с днепрянами команда добыла неплохой результат (2:2).

    «Днепр-1»

    Днепряне в чемпионате Украины котируются в ранге одного из фаворитов. Что говорить, если сейчас команда Александра Кучера уверенно лидирует с 15 очками в активе?!

    В предыдущем туре чемпионата Украины «Днепр-1» вновь феерил. Виктория над «Зарей» получилась разгромной (3:0).

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    • Прекрасно проявляет себя форвард Артем Довбик. Помимо трех мячей в Лиге конференций, он отличился еще пятью в УПЛ.

    Днепрянам нужно только побеждать. Борьба за первое место еще не закончилась, да и второе пока не обеспечено.

    Прогноз и ставка

    На победу «Днепра-1» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Вадуца» — за 3.30.

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    «Вадуц» имеет проблемы в обороне. Днепряне еще борются за первое место в группе.

    Днепряне сильнее, и должны доказать это на деле. Наши прогноз и ставка — Победа «Днепра-1» с коэффициентом 2.20.

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    «Вадуц» — «Днепр-1»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. «Днепр-1» расправится с «Вадуцем»
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