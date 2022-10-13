ПСВ сыграет на своем поле с «Цюрихом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. ПСВ — «Цюрих»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

ПСВ находится на третьем месте в своем квартете. Правда, отставание от лидера измеряется всего двумя очками.

Более того, потенциально голландцы котируются в качестве одного из фаворитов турнира. В двух матчах группового этапа команда настреляла 6 мячей.

Предыдущий тур своего чемпионата ПСВ провел продуктивно. На выезде эйндховенцы минимально переиграли «Херенвен».

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ПСВ наверняка постарается добыть победу над аутсайдером. Помогут им в этом родные стены и прекрасные кондиции лидера атак Коди Гакпо.

«Цюрих»

Эта команда нынешний сезон полностью проваливает. В своем чемпионате и Лиге Европы «Цюрих» занимает последнее место.

Более того, из 10 матчей чемпионата Швейцарии команда проиграла в шести. Да и 20 пропущенных мячей вызывают неподдельную тревогу.

Вот и в первом поединке с голландцами «Цюрих» крупно уступил (1:5). После того команда не смогла одолеть скромный «Винтертур» (0:0).

Разумеется, психологическая ситуация в команде крайне тяжелая. Швейцарцы не выигрывали уже почти полтора месяца.

Прогноз и ставка

На победу ПСВ в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают взять за 7.00, а победу «Цюриха» — за 13.00.

Голландцы явно сильнее соперника , что и наглядно докажут еще раз. «Цюрих» имеет огромные проблемы в организации игры.

ПСВ смотрится на голову сильнее нестабильных швейцарцев. Наши прогноз и ставка — Фора ПСВ -2.5 с коэффициентом 2.47.