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    В первом матче соперники будут осторожничать

    «Коринтианс» — «Фламенго». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Кубок Бразилии, 13 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Фламенго»
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    «Фламенго»
    В ночь на 13 октября в первой финальной игре Кубка Бразилии «Коринтианс» на своем поле примет «Фламенго». Игра начнется в 03:45 по мск. «Коринтианс» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Коринтианс»

    «Коринтианс» проводит неплохой сезон. В чемпионате страны коллектив идет на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от второй строки лишь на три очка.

    Также «всемогущие» удачно выступили и на международной арене, пробившись в четвертьфинал Кубка Либертадорес, но там они дважды проиграли как раз «Фламенго» — 0:2 и 0:1.

    В текущем же кубке Бразилии клуб из Сан-Паулу преодолел уже четыре раунда. На предыдущем этапе он убрал со своего пути «Флуминенсе», сыграв сперва в гостях 2:2, после чего победив 3:0 дома.

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    К данной игре «Коринтианс» после домашней победы над «Атлетико ПР» со счетом 2:1. И данная виктория стала для команды третьей за последние четыре встречи с учетом всех турниров.

    «Фламенго»

    «Фламенго» в текущем чемпионате Бразилии после 31 тура идет на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от своего предстоящего противника на два очка.

    «Стервятники» также неплохо выступают и других турнирах. Они смогли пробиться в финал Кубка Либертадорес, а в Кубке Бразилии коллектив убрал со своего пути также четверых соперников.

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    • На стадии 1/16 он легко дважды справился с низшелиговым клубом, а затем выбил «Атлетико Минейро», «Атлетико ПР» и «Сан-Паулу» на предыдущей стадии, дважды выиграв.

    К данной игре «Фламенго» подходит после выездной виктории над «Куябой» в чемпионате Бразилии. И данная виктория стала для них второй за последние три встречи.

    За минувшие пять очных игр этих клубов четыре раза верх брал «Фламенго» и раз сильнее оказался «Коринтианс». Причем четыре из этих поединков были низовыми.

    Прогноз и ставка на «Коринтианс» — «Фламенго»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фламенго» — 2.28, победа «Коринтианса» — 3.44, ничья — 3.46.

    От первого финального матча ждем очень осторожной игры с минимумом опасных моментов и рекомендуем ставить на очень низовой исход.

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    «Коринтианс» — «Фламенго»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. В первом матче соперники будут осторожничать
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