В среду, 12 октября, в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов квартета B «Атлетико» на своем поле сыграет против «Брюгге». Начало поединка намечено на 19:45 по мск. «Атлетико» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Матрасники» в трех матчах набрали только 3 очка. При этом в двух минувших турах испанцы сенсационно уступили «Байеру» (0:2) и «Брюгге» (0:2).

Таким образом, команда Диего Симеоне, которая смогла только одолеть «Порту» (2:1), идет на последнем четвертом месте с тремя очками.

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«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги после восьми сыгранных матчей, в которых набрал 16 очков.

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В последних пяти поединках во всех турнирах клуб одержал только две победы, при этом в трех поединках он потерпел поражение.

«Брюгге»

«Брюгге» сенсационно лидирует в группе с максимальным количеством очков. Поэтому в случае победы оформит выход в плей-офф.

Коллектив неожиданно одолел дома «Байер» (1:0), разгромила на выезде «Порту» (4:0) и переиграл на своем поле «Атлетико» (2:0).

Примечательно, что команда в своем чемпионате выступает не лучшим образом. По итогам 11 туров клуб находится на 3 месте в таблице.

Вот и в минувшем туре нынешние гости неожиданно проиграли на своем поле «Вестерло» (0:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.