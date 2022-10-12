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    Остановит ли «Атлетико» сенсационный «Брюгге»?

    «Атлетико» — «Брюгге». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 12 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Брюгге»
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    «Атлетико» проиграл в двух последних турах
    В среду, 12 октября, в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов квартета B «Атлетико» на своем поле сыграет против «Брюгге». Начало поединка намечено на 19:45 по мск. «Атлетико» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 12 Октября 2022 года
    Атлетико
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    •  Атлетико 19:45 Брюгге Брюгге
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    «Атлетико»

    «Матрасники» в трех матчах набрали только 3 очка. При этом в двух минувших турах испанцы сенсационно уступили «Байеру» (0:2) и «Брюгге» (0:2).

    Таким образом, команда Диего Симеоне, которая смогла только одолеть «Порту» (2:1), идет на последнем четвертом месте с тремя очками.

    Коэффициенты матча Атлетико — Брюгге

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    «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги после восьми сыгранных матчей, в которых набрал 16 очков.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последних пяти поединках во всех турнирах клуб одержал только две победы, при этом в трех поединках он потерпел поражение.

    «Брюгге»

    «Брюгге» сенсационно лидирует в группе с максимальным количеством очков. Поэтому в случае победы оформит выход в плей-офф.

    Коллектив неожиданно одолел дома «Байер» (1:0), разгромила на выезде «Порту» (4:0) и переиграл на своем поле «Атлетико» (2:0).

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  • 05/10/2022

    • Примечательно, что команда в своем чемпионате выступает не лучшим образом. По итогам 11 туров клуб находится на 3 месте в таблице.

    Вот и в минувшем туре нынешние гости неожиданно проиграли на своем поле «Вестерло» (0:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

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    «Атлетико» — «Брюгге»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.10.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Атлетико» сенсационный «Брюгге»?
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