«Олимпиакос»
«Олимпиакос» пока находится на последнем месте в группе. Греки не набрали ни одного очка, забив лишь один мяч.
Да и в своем чемпионате команда выступает непривычно слабо. «Олимпиакос» идет лишь на 11 месте, отставая уже на 7 очков от лидера «Панатинаикоса».
Минувший тур команда провела вполне успешно. Дома «Олимпиакос» не оставил шансов «Атромитосу» (2:0).
«Олимпиакос» наверняка постарается добыть первую победу. В противном случае, шансы на выход из группы растают.
«Карабах»
Агдамцы сейчас вторые в своем квартете. Причем «Карабах» набрал три очка, и опережает идущий следом «Нант» по дополнительным показателям.
А вот в своем чемпионате команда выступает веселее. «Карабах» сносит всех и вся на своем пути, выиграв 7 матчей из семи.
Причем атака команды действует весьма результативно. В 7 матчах чемпионата Азербайджана забито уже 24 гола.
В этом поединке «Карабах» явно не будет отсиживаться в тылах. Тем более, соперник явно не выглядит безгрешным в обороне.
Прогноз и ставка
На победу «Олимпиакоса» в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают взять за 3.82, а победу «Карабаха» — за 4.18.
«Олимпиакос»
Оборона хозяев слишком часто дает сбои. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.32.