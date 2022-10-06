ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан Ибрагимович быстро понял, что не сможет стать главным в «Барселоне» Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны» Криштиану РоналдуПрощание с эпохой. Цирк вокруг Роналду пора прекращать «Арсенал» — единоличный лидер АПЛЛидерство «Арсенала», триумф «Ман Сити» и крах МЮ
  • 23:58
    • «Интер» минимально обыграл «Барселону» в 3-м туре ЛЧ
  • 23:58
    • «Ливерпуль» победил «Глазго Рейнджерс» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    «Олимпиакос» и «Карабах» включатся после перерыва

    «Олимпиакос» — «Карабах». Прогноз, ставка (к. 3.32) на футбол, Лига Европы, 6 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Олимпиакос Прогнозы на Карабах Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Олимпиакос» — «Карабах»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матье Вальбуэна
    «Олимпиакос» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 6 октября, начало — в 22:00 мск. «Олимпиакос» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа G 06 Октября 2022 года
    Олимпиакос
  • Пирей
    •  Олимпиакос 22:00 Карабах Карабах
  • Лига Европы. Группа G
    •

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» пока находится на последнем месте в группе. Греки не набрали ни одного очка, забив лишь один мяч.

    Да и в своем чемпионате команда выступает непривычно слабо. «Олимпиакос» идет лишь на 11 месте, отставая уже на 7 очков от лидера «Панатинаикоса».

    Минувший тур команда провела вполне успешно. Дома «Олимпиакос» не оставил шансов «Атромитосу» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Олимпиакос» наверняка постарается добыть первую победу. В противном случае, шансы на выход из группы растают.

    «Карабах»

    Агдамцы сейчас вторые в своем квартете. Причем «Карабах» набрал три очка, и опережает идущий следом «Нант» по дополнительным показателям.

    А вот в своем чемпионате команда выступает веселее. «Карабах» сносит всех и вся на своем пути, выиграв 7 матчей из семи.

  • Прощание с эпохой. Цирк вокруг Роналду пора прекращать
  • Хотя Роналду — последнее напоминание о славном прошлом «МЮ», он не должен быть частью их будущего
  • Вчера

    • Причем атака команды действует весьма результативно. В 7 матчах чемпионата Азербайджана забито уже 24 гола.

    В этом поединке «Карабах» явно не будет отсиживаться в тылах. Тем более, соперник явно не выглядит безгрешным в обороне.

    Прогноз и ставка

    На победу «Олимпиакоса» в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают взять за 3.82, а победу «Карабаха» — за 4.18.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Олимпиакос» не лучшим образом обороняется. «Карабах» имеет довольно сильную атакующую линию.

    Оборона хозяев слишком часто дает сбои. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.32.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Жувентуде — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан Чжичжэнь — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Шаповалов — Джонсон
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чилич — Отте
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Гоффен — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Гарин — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Циципас — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Олимпиакос» — «Карабах»: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. «Олимпиакос» и «Карабах» включатся после перерыва
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры