«Олимпиакос» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 6 октября, начало — в 22:00 мск. «Олимпиакос» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» пока находится на последнем месте в группе. Греки не набрали ни одного очка, забив лишь один мяч.

Да и в своем чемпионате команда выступает непривычно слабо. «Олимпиакос» идет лишь на 11 месте, отставая уже на 7 очков от лидера «Панатинаикоса».

Минувший тур команда провела вполне успешно. Дома «Олимпиакос» не оставил шансов «Атромитосу» (2:0).

Все прогнозы на Лигу Европы

«Олимпиакос» наверняка постарается добыть первую победу. В противном случае, шансы на выход из группы растают.

«Карабах»

Агдамцы сейчас вторые в своем квартете. Причем «Карабах» набрал три очка, и опережает идущий следом «Нант» по дополнительным показателям.

А вот в своем чемпионате команда выступает веселее. «Карабах» сносит всех и вся на своем пути, выиграв 7 матчей из семи.

Причем атака команды действует весьма результативно. В 7 матчах чемпионата Азербайджана забито уже 24 гола.

В этом поединке «Карабах» явно не будет отсиживаться в тылах. Тем более, соперник явно не выглядит безгрешным в обороне.

Прогноз и ставка

На победу «Олимпиакоса» в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают взять за 3.82, а победу «Карабаха» — за 4.18.

«Олимпиакос» не лучшим образом обороняется . «Карабах» имеет довольно сильную атакующую линию.

Оборона хозяев слишком часто дает сбои. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.32.