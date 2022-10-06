«Днепр-1»
Групповой этап Лиги конференций для украинского клуба проходит с переменным успехом. В 1-м туре футболисты команды «Днепр-1» проиграли голландскому АЗ (0:1).
Матч 2-го тура для бронзового призёра украинской Премьер-лиги прошёл куда удачнее. В гостях «Днепр-1» нанёс поражение «Аполлону» (3:1).
В составе украинского коллектива отличился Рубчинский, плюс дубль на свой счёт оформил Довбик.
Все прогнозы на Лигу конференций
В своём квартете «Днепр-1» идёт на 2-м месте с 3 набранными очками. В чемпионате у команды УПЛ дела также обстоят превосходно. В 5-м туре участник Лиги конференций разгромил в гостях «Львов» (3:0).
«Днепр-1» в турнирной таблице расположился на 2-м месте. У команды 12 очков из 12 возможных. Плюс игра в запасе. Ещё интересный момент — клуб в этом сезоне ещё не пропускал, а уже успел забить 11 голов.
Возглавляет УПЛ донецкий «Шахтёр». У «горняков» на 1 очко больше. С учётом одного матча в запасе, «Днепр-1» является теневым лидером украинского чемпионата.
«Вадуц»
Команда из Лихтенштейна после игр 2-го тура замыкает турнирную таблицу в группе Е. «Вадуц» набрал лишь 1 очко после первой трети турнира.
Вничью команда сыграла ещё в 1-м туре. Поединок против кипрского «Аполлона» завершился миром (0:0).
Потом была игра против фаворита квартета АЗ. Эта встреча завершилась уверенной победой голландцев со счётом 4:1.
В составе «Вадуца» гол престижа забил Гельзер — ещё на 22-й минуте. Футболисты «Вадуца» могли отстоять ничью. Однако, последние 3 гола коллектив из Лихтенштейна пропустил в последние 10 минут игрового времени.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение украинской команде. На победу «Днепр-1» можно поставить за 1.78, ничью оценивают в 3.70. А на успех «Вадуца» можно поставить за 4.28.
«Днепр-1» проводит шикарный сезон. Да, было минимальное поражение от АЗ в Лиге конференций. Но в остальных матчах сезона украинский коллектив одержал 5 побед, как на внутренней, так и на европейской арене.
Мы уверены, что бронзовый призёр УПЛ продлит победную серию и в матче против команды из Лихтенштейна.
Наши прогноз и ставка — победа «Днепр-1» с коэффициентом 1.78.