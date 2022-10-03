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    «Аргентинос Хуниорс» — «Ривер Плейт». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Аргентины, 3 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аргентинос Хуниорс» — «Ривер Плейт»
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    «Ривер Плейт»
    В ночь на 3 октября в 22-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Аргентинос Хуниорс» на своем стадионе сыграет против «Ривер Плейт». Игра начнется в 02:30 по мск. «Аргентинос Хуниорс» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 03 Октября 2022 года
    Аргентинос Хуниорс
  • Аргентина. Примера
    •  Аргентинос Хуниорс 02:30 Ривер Плейт Ривер Плейт
  • Аргентина. Примера
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    «Аргентинос Хуниорс»

    За семь туров до финиша чемпионата «Аргентинос Хуниорс» с 33 зачетными пунктами находится на седьмой позиции в турнирной таблице, отставая от лидера на восемь баллов.

    Так что «красным жукам» на победу в этом первенстве не приходится рассчитывать. Так же им будет сложно претендовать и на награды попроще, ведь отрыв от третьей строки составляет шесть баллов.

    В минувшем туре первенства коллектив разгромил на выезде со счетом 4:0 «Колон» Санта-Фе, который находится в нижней части турнирной таблицы. Перед этим же он проиграл две игры подряд.

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    • При своих зрителях «Аргентинос Хуниорс» выступает с переменным успехом в этом сезоне. У команды семь викторий, один мировой исход и три поражения.

    «Ривер Плейт»

    Скорее всего, действующий чемпион Аргентины не сможет защитить свой титул. На данный момент коллектив находится на восьмой строке, уступая балл предстоящему противнику.

    «Ривер Плейт» очень слабо провел своей последний отрезок из четырех матчей, раз выиграв в этот период и потерпев аж три фиаско. И из-за этих неудач он сильно опустился в турнирке.

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    В своей последней проведенной игре «миллионеры» проиграли на своем поле «Тальересу» из Кордовы со счетом 0:1, а туром ранее с таким же результатом на выезде переиграли «Сан-Лоренсо».

    В текущем первенстве «Ривер Плейт» на выезде выступает сносно, трижды уступив за 11 встреч при четырех викториях и трех мировых исходах.

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    Стоит отметить, что «РиверПлейт» обыграл «Аргентинос Хуниорс» в последних трех очных противостояниях, причем каждый раз с разницей в два и более мячей.

    Прогноз и ставка на «Аргентинос Хуниорс» — «Ривер Плейт»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ривер Плейт» — 2.20, победа «Аргентинос Хуниорс» — 3.50, ничья — 3.20.

    Наверняка обе команды в данном сражении будут стремиться взять очки по максимуму, ведь только виктория оставит их в борьбе за награды. В общем, ожидаем открытого футбола и не один забитый мяч.

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    «Аргентинос Хуниорс» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 03.10.2022. Прогнозы на футбол. Когда нужна только победа
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