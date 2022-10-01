«Уфа» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 октября, начало — в 11:45 мск. «Уфа» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

Уфимцам абсолютно не до жиру. Какое там возвращение в элиту: команде бы сохранить место в первом дивизионе!

Нынешнее 12 место является полностью показательным. При этом в 11 матчах уфимцы забили всего 9 мячей.

Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Уфа» на выезде не сумела одолеть «Акрон» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

С калининградцами команда играет традиционно удачно. Из пяти последних поединков выиграно три.

«Балтика»

Команда Сергея Игнашевича выглядит монолитно. «Балтийцы» явно намерены наконец-то решить задачу-максимум.

При этом «Балтика» забивает достаточно регулярно. В 11 матчах игроки команды наколотили 19 мячей.

Причем калининградский клуб делит первое место по результативности с «Рубином». При этом у «балтийцев» лишь одно поражение в пассиве.

Минувший тур для команды сложился успешно. Дома был обыгран крепкий «Енисей» (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Балтики» в этом матче можно поставить за 2.29, ничью букмекеры предлагают взять за 2.94, а победу «Уфы» — за 3.42.

«Уфа» бледно выглядит в атаке.

«Балтика» сейчас находится на подъеме .

«Балтика» постарается увеличить свою победную серию до трех матчей. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.29.