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    «Балтика» снова победит!

    «Уфа» — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, Первая лига, 1 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Балтика»
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    Тамерлан Мусаев
    «Уфа» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 октября, начало — в 11:45 мск. «Уфа» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 01 Октября 2022 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 11:45 Балтика Балтика
  • Калининград
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    «Уфа»

    Уфимцам абсолютно не до жиру. Какое там возвращение в элиту: команде бы сохранить место в первом дивизионе!

    Нынешнее 12 место является полностью показательным. При этом в 11 матчах уфимцы забили всего 9 мячей.

    Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Уфа» на выезде не сумела одолеть «Акрон» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    С калининградцами команда играет традиционно удачно. Из пяти последних поединков выиграно три.

    «Балтика»

    Команда Сергея Игнашевича выглядит монолитно. «Балтийцы» явно намерены наконец-то решить задачу-максимум.

    При этом «Балтика» забивает достаточно регулярно. В 11 матчах игроки команды наколотили 19 мячей.

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    • Причем калининградский клуб делит первое место по результативности с «Рубином». При этом у «балтийцев» лишь одно поражение в пассиве.

    Минувший тур для команды сложился успешно. Дома был обыгран крепкий «Енисей» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Балтики» в этом матче можно поставить за 2.29, ничью букмекеры предлагают взять за 2.94, а победу «Уфы» — за 3.42.

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    «Уфа» бледно выглядит в атаке.

    «Балтика» сейчас находится на подъеме.

    «Балтика» постарается увеличить свою победную серию до трех матчей. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.29.

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    «Уфа» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. «Балтика» снова победит!
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