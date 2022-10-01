«Уфа»
Уфимцам абсолютно не до жиру. Какое там возвращение в элиту: команде бы сохранить место в первом дивизионе!
Нынешнее 12 место является полностью показательным. При этом в 11 матчах уфимцы забили всего 9 мячей.
Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Уфа» на выезде не сумела одолеть «Акрон» (1:1).
С калининградцами команда играет традиционно удачно. Из пяти последних поединков выиграно три.
«Балтика»
Команда Сергея Игнашевича выглядит монолитно. «Балтийцы» явно намерены наконец-то решить задачу-максимум.
При этом «Балтика» забивает достаточно регулярно. В 11 матчах игроки команды наколотили 19 мячей.
Причем калининградский клуб делит первое место по результативности с «Рубином». При этом у «балтийцев» лишь одно поражение в пассиве.
Минувший тур для команды сложился успешно. Дома был обыгран крепкий «Енисей» (3:2).
Прогноз и ставка
На победу «Балтики» в этом матче можно поставить за 2.29, ничью букмекеры предлагают взять за 2.94, а победу «Уфы» — за 3.42.
«Уфа» бледно выглядит в атаке.
«Балтика» сейчас
«Балтика» постарается увеличить свою победную серию до трех матчей. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.29.