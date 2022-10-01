«Интер» на своем поле сыграет против «Рому» в рамках 8-го тура Серии А. Матч состоится 1 октября, начало — 19:00 (мск). «Интер» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» находится на шестой строчке после семи сыгранных матчей, в которых набрал 12 очков.

«Нерадзурри» начали сентябрь с двух поражений. Сначала команда Симоне Индзаги проиграла «Милану» — 2:3. А еще через несколько дней «Интер» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов.

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А еще раньше было поражение от «Лацио» (1:3). В Риме «Интер» вообще ничего не показал.

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В прошлом туре коллектив сенсационно уступил «Удинезе» (1:3). На той же неделе была победа у чешской «Виктории» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Рома»

«Рома» начала чемпионат в привычном для себя ключе. Нынешнее 6 место является вполне характерным для клуба.

В минувшем туре римляне потерпели поражение на своем поле от «Аталанты» (0:1).

Перед этим команда Жозе Моуринью выиграла в матче Лиги Европы. ХИК был разгромлен (3:0).

В последних пять поединках во всех турнирах «джаллоросси» одержали только две победы при трех поражениях.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех гостей оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.