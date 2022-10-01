«Интер»
«Интер» находится на шестой строчке после семи сыгранных матчей, в которых набрал 12 очков.
«Нерадзурри» начали сентябрь с двух поражений. Сначала команда Симоне Индзаги проиграла «Милану» — 2:3. А еще через несколько дней «Интер» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов.
Коэффициенты матча Интер — Рома
А еще раньше было поражение от «Лацио» (1:3). В Риме «Интер» вообще ничего не показал.
В прошлом туре коллектив сенсационно уступил «Удинезе» (1:3). На той же неделе была победа у чешской «Виктории» (2:0) в Лиге чемпионов.
«Рома»
«Рома» начала чемпионат в привычном для себя ключе. Нынешнее 6 место является вполне характерным для клуба.
В минувшем туре римляне потерпели поражение на своем поле от «Аталанты» (0:1).
Перед этим команда Жозе Моуринью выиграла в матче Лиги Европы. ХИК был разгромлен (3:0).
В последних пять поединках во всех турнирах «джаллоросси» одержали только две победы при трех поражениях.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.
Успех гостей оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.