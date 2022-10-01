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    Кто вернется на победный путь?

    «Интер» — «Рома». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 1 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Рома»
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    «Интер» занимает 7 место
    «Интер» на своем поле сыграет против «Рому» в рамках 8-го тура Серии А. Матч состоится 1 октября, начало — 19:00 (мск). «Интер» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Октября 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 19:00 Рома Рома
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    «Интер»

    «Интер» находится на шестой строчке после семи сыгранных матчей, в которых набрал 12 очков.

    «Нерадзурри» начали сентябрь с двух поражений. Сначала команда Симоне Индзаги проиграла «Милану» — 2:3. А еще через несколько дней «Интер» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов.

    Коэффициенты матча Интер — Рома

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    А еще раньше было поражение от «Лацио» (1:3). В Риме «Интер» вообще ничего не показал.

    Все прогнозы на Серию А

    В прошлом туре коллектив сенсационно уступил «Удинезе» (1:3). На той же неделе была победа у чешской «Виктории» (2:0) в Лиге чемпионов.

    «Рома»

    «Рома» начала чемпионат в привычном для себя ключе. Нынешнее 6 место является вполне характерным для клуба.

    В минувшем туре римляне потерпели поражение на своем поле от «Аталанты» (0:1).

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  • 25/09/2022

    • Перед этим команда Жозе Моуринью выиграла в матче Лиги Европы. ХИК был разгромлен (3:0).

    В последних пять поединках во всех турнирах «джаллоросси» одержали только две победы при трех поражениях.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех гостей оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.

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    «Интер» — «Рома»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. Кто вернется на победный путь?
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