«Далянь Ифан» на своем поле сыграет против «Шанхай Шеньхуа» в рамках 18-го тура Суперлиги Китая. Матч состоится 29 сентября, начало — 14:30 (мск). «Далянь Ифан» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Далянь Ифан»

«Бело-синие» после 17-ти сыгранных матчей занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Команда забила соперникам 24 гола, а пропустила — 28.

«Далянь Про» выдал очень плохой старт нового сезона Суперлиги Китая выиграв всего в одном поединке из 10-ти.

Коэффициенты матча Далянь Про — Шанхай Шэньхуа 1X2Новым игрокам 2.603.502.60Фрибет$40

Но в последних 3-х турах команда вроде как реабилитировалась и ни разу не проиграла. Ей удалось победить дважды при одной ничьей.

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В целом, в семи последних матчах во всех турнирах клуб потерпел одно поражение при трех победах и трех ничьих.

«Шанхай Шеньхуа»

«Шанхай Шеньхуа» в нынешнем сезоне выглядит не столь убедительно. Сейчас команда находится на 3 месте.

Причем главной проблемой команды является слабая атака. В 17 матчах забито всего лишь 24 мяча.

Правда, «Шанхай Шеньхуа» довольно стабилен в плане результатов. Откровенных провалов не сыщешь днем с огнем.

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и двух ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры не видят фаворита — коэффициент на победу каждой из команд которых равен 2,65.

Ничья между командами оценивается в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Далянь Ифан» забьет первый гол за 2,11.