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    Огорчит ли «Далянь Ифан» «Шанхай Шеньхуа»?

    «Далянь Ифан» — «Шанхай Шеньхуа». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, чемпионат Китая, 29 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Далянь Ифан» — «Шанхай Шеньхуа»
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    «Далянь Ифан» занимает 12 место
    «Далянь Ифан» на своем поле сыграет против «Шанхай Шеньхуа» в рамках 18-го тура Суперлиги Китая. Матч состоится 29 сентября, начало — 14:30 (мск). «Далянь Ифан» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 29 Сентября 2022 года
    Далянь Про
  • Китай. Суперлига
    •  Далянь Про 14:30 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа
  • Шанхай
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    «Далянь Ифан»

    «Бело-синие» после 17-ти сыгранных матчей занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Команда забила соперникам 24 гола, а пропустила — 28.

    «Далянь Про» выдал очень плохой старт нового сезона Суперлиги Китая выиграв всего в одном поединке из 10-ти.

    Коэффициенты матча Далянь Про — Шанхай Шэньхуа

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    Но в последних 3-х турах команда вроде как реабилитировалась и ни разу не проиграла. Ей удалось победить дважды при одной ничьей.

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    В целом, в семи последних матчах во всех турнирах клуб потерпел одно поражение при трех победах и трех ничьих.

    «Шанхай Шеньхуа»

    «Шанхай Шеньхуа» в нынешнем сезоне выглядит не столь убедительно. Сейчас команда находится на 3 месте.

    Причем главной проблемой команды является слабая атака. В 17 матчах забито всего лишь 24 мяча.

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    • Правда, «Шанхай Шеньхуа» довольно стабилен в плане результатов. Откровенных провалов не сыщешь днем с огнем.

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры не видят фаворита — коэффициент на победу каждой из команд которых равен 2,65.

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    Ничья между командами оценивается в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Далянь Ифан» забьет первый гол за 2,11.

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    «Далянь Ифан» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Прогнозы на футбол. Огорчит ли «Далянь Ифан» «Шанхай Шеньхуа»?
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