«Далянь Ифан»
«Бело-синие» после 17-ти сыгранных матчей занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Команда забила соперникам 24 гола, а пропустила — 28.
«Далянь Про» выдал очень плохой старт нового сезона Суперлиги Китая выиграв всего в одном поединке из 10-ти.
Коэффициенты матча Далянь Про — Шанхай Шэньхуа
Но в последних 3-х турах команда вроде как реабилитировалась и ни разу не проиграла. Ей удалось победить дважды при одной ничьей.
В целом, в семи последних матчах во всех турнирах клуб потерпел одно поражение при трех победах и трех ничьих.
«Шанхай Шеньхуа»
«Шанхай Шеньхуа» в нынешнем сезоне выглядит не столь убедительно. Сейчас команда находится на 3 месте.
Причем главной проблемой команды является слабая атака. В 17 матчах забито всего лишь 24 мяча.
Правда, «Шанхай Шеньхуа» довольно стабилен в плане результатов. Откровенных провалов не сыщешь днем с огнем.
В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и двух ничьих.
Прогноз и ставки
Букмекеры не видят фаворита — коэффициент на победу каждой из команд которых равен 2,65.
Ничья между командами оценивается в 3,40.
Наши прогноз и ставка — «Далянь Ифан» забьет первый гол за 2,11.