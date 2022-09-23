23 сентября, Хельсинки — сборная Финляндии примет команду Румынии в матче 5-го тура Лиги наций B, который начнется в 21:45 мск. Финляндия — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Для хозяев очень важно набрать очки в этом матче, так как теоретические шансы на повышение у них еще есть. Набрав еще 3 очка, финны могут сблизиться с Черногорией, которая впереди как раз на 3 пункта. Ну и лидер — Босния — всего в 4 очках.

Финляндия кроме турнирных обязательств имеет еще одну мотивация — прервать серию поражений, которая затянулась до двух матчей. В прошлых турах хозяева проиграли Румынии 0:1 и Боснии 2:3.

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Единственная победа была над Черногорией (2:0), что может стать козырем в случае сравнивания очков.

Стоит понимать, что все 4 балла команда набрала у себя дома в Хельсинках. По голам разница тоже заметная — 3 забитых и всего один пропущенный из пяти.

Румыния

Гости как бы тоже не теряют надежды, хотя им удалось выиграть только в одном матче с финнами, благодаря чему они имеют сейчас 3 очка. Скорее всего, поражение поставит крест на всем.

С такой результативностью Румынии будет крайне сложно на что-то рассчитывать. Коллектив забил только один мяч в 4 турах и пропустил 6 в ответ. Самое крупное фиаско румыны потерпели в прошлом туре, уступив Черногории 0:3.

В гостях «триколоры» не выиграли ни одной встречи, а разница голов составляет -3. При этом безвыигрышная серия в чужих стенах в этом турнире длится уже пятую игру подряд.

Тенденция на очень слабую результативность «циплята» демонстрировали и во время отбора на ЧМ. С учетом всех турниров они забивали только в двух из шести матчей.

Прогноз и ставка

Финны — фавориты встречи за 2.31. На победу гостей букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.15.

С низкой голевой активностью Румыния является куда менее грозным соперником. А дома Финляндия почти неприступна. Она отобрала очки у двух лидеров квартета.

Судя по всему, у румынов почти нет шансов. Хозяева не дадут разгуляться и без того слабой атаке соперника, реализовав свои шансы. Ставка — победа Финляндии.