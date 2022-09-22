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    «Шемрок Роверс» оторвется от преследователей

    «Шелбурн» — «Шемрок Роверс». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Ирландии, 22 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шелбурн» — «Шемрок Роверс»
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    Футболист «Шемрок Роверс»
    В перенесенном поединке 24-го тура чемпионата Ирландии по футболу «Шелбурн» на своем поле сыграет против «Шемрок Роверс». Поединок пройдет 22 сентября и начнется в 21:45 по мск. «Шелбурн» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Ирландия. Высшая лига 22 Сентября 2022 года
    Шелбурн
  • Ирландия. Высшая лига
    •  Шелбурн 21:45 Шэмрок Роверс Шэмрок Роверс
  • Дублин
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    «Шелбурн»

    «Шелбурн», который только в этом сезоне вернулся в элиту ирландского футбола, на текущим момент с 33 очками идет на седьмой позиции. Выше пятого места команда подняться вряд ли сможет, но в тоже время и вылет ей не грозит.

    Коллектив из Дублина не совсем удачно проводит свой последний отрезок из пяти матчей чемпионата. В этот период он расписал два мировых исхода и трижды уходил с поля поверженным.

    В минувшем туре первенства «красно-белые» на своей территории уступили соседу по турнирке «Слайго Роверс» со счетом 0:2, а немногим ранее сыграли вничью 0:0 с «Дандолком», который идет третьим.

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    На своей территории «Шелбурн» выступает немного хуже, чем на выезде, набрав всего 15 очков из 33. Команда добилась четырех викторий, четыре раза сыграла вничью и потерпела семи фиаско.

    «Шемрок Роверс»

    С 59 зачетными пунктами «Шемрок Роверс» лидирует в ирландском чемпионата, опережая второе место лишь на балл, но при этом имеет аж две игры в запасе.

    За аналогичный период в рамках первенства страны «зелено-белые» дважды играли вничью, раз терпели фиаско и смогли добыть две виктории, в том числе и в прошлом туре дома над аутсайдером «Финн Хэрпс» 5:1.

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    • Отметим, что помимо внутреннего первенства, коллектив также выступает в Лиге конференций, где добрался до групповой стадии и после двух матчей там набрал одно очко.

    Что касается гостевой статистики в текущем чемпионате, то там «Шемрок Роверс» добился шести викторий, пять раз он был повержен и три встречи свел вничью.

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    «Шемрок Роверс» обыграл «Шелбурн» на его поле в шести из семи последних матчей при одном мировом исходе.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Шемрок Роверс» — 1.80, победа «Шелбурна» — 4.60, ничья — 3.55.

    В этом матче мы отдаем предпочтение «Шемрок Роверс». Как ни крути, эта команда классом выше «Шелбурна», да и на его поле выступает сверхудачно.

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    «Шелбурн» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на футбол. «Шемрок Роверс» оторвется от преследователей
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