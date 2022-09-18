«Ванкувер Уайткэпс»
«Ванкувер» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 34 очка.
Серия поражений «Уайткэпс» составляет уже три матча — в конце августа они проиграли «Нэшвиллу», а это месяц начали с поражений от «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Колорадо Рэпидс».
Коэффициенты матча Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс
Кроме того, перед этим «Ванкувер» сыграл вничью с «Реал Солт-Лейк» (1:1).
Также стоит добавить, что команда Ванни Сартини проиграла три из пяти предыдущих матчей на своем поле, пропустив на этом отрезке 11 мячей.
«Лос-Анджелес Гэлакси»
«Гэлакси» тем временем находятся на восьмой строчке в таблице Запада, набрав в 29-ти матчах 40 очков. Отставание от зоны плей-офф составляет лишь три очка.
Калифорнийцы ни разу не проигрывали в шести предыдущих матчах. Правда, в четырех случаях была зафиксирована ничья.
Интересно, что во всех этих матчах зашла ставка на «обе забьют», а в четырех случаях было забито больше трех мячей.
«Гэлакси» одержали лишь две победы в десяти предыдущих матчах на выезде. Лишь в одной игре им удалось оставить свои ворота на замке.
Прогноз и ставка
На «Ванкувер» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Гэлакси» — за 2.56.
Очевидно, что в этом матче может произойти все что угодно, если говорить об исходе. В эти дебри точно не стоит лезть.
Самый логичный вариант — ставка на голы. Команды, скорее всего, не подведут болельщиков.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.67.