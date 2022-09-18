«Ванкувер Уайткэпс» сыграет на своем поле против «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС. Игра пройдет 15 сентября, начало — в 05:00 мск. «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер Уайткэпс»

«Ванкувер» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 34 очка.

Серия поражений «Уайткэпс» составляет уже три матча — в конце августа они проиграли «Нэшвиллу», а это месяц начали с поражений от «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Колорадо Рэпидс».

Коэффициенты матча Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс 1X2Новым игрокам 2.753.602.40Фрибет$40

Кроме того, перед этим «Ванкувер» сыграл вничью с «Реал Солт-Лейк» (1:1).

Также стоит добавить, что команда Ванни Сартини проиграла три из пяти предыдущих матчей на своем поле, пропустив на этом отрезке 11 мячей.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Гэлакси» тем временем находятся на восьмой строчке в таблице Запада, набрав в 29-ти матчах 40 очков. Отставание от зоны плей-офф составляет лишь три очка.

Калифорнийцы ни разу не проигрывали в шести предыдущих матчах. Правда, в четырех случаях была зафиксирована ничья.

Интересно, что во всех этих матчах зашла ставка на «обе забьют», а в четырех случаях было забито больше трех мячей.

Все прогнозы на футбол

«Гэлакси» одержали лишь две победы в десяти предыдущих матчах на выезде. Лишь в одной игре им удалось оставить свои ворота на замке.

Прогноз и ставка

На «Ванкувер» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Гэлакси» — за 2.56.

Очевидно, что в этом матче может произойти все что угодно, если говорить об исходе. В эти дебри точно не стоит лезть.

Самый логичный вариант — ставка на голы. Команды, скорее всего, не подведут болельщиков.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.67.