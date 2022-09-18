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    «Ванкувер» и «Гэлакси» устроят перестрелку?

    «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 2.67) и ставки на МЛС 15 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
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    «Гэлакси» одержали лишь две победы в десяти предыдущих матчах на выезде
    «Ванкувер Уайткэпс» сыграет на своем поле против «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС. Игра пройдет 15 сентября, начало — в 05:00 мск. «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 18 Сентября 2022 года

    «Ванкувер Уайткэпс»

    «Ванкувер» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 34 очка.

    Серия поражений «Уайткэпс» составляет уже три матча — в конце августа они проиграли «Нэшвиллу», а это месяц начали с поражений от «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Колорадо Рэпидс».

    Коэффициенты матча Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс

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    Кроме того, перед этим «Ванкувер» сыграл вничью с «Реал Солт-Лейк» (1:1).

    Также стоит добавить, что команда Ванни Сартини проиграла три из пяти предыдущих матчей на своем поле, пропустив на этом отрезке 11 мячей.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Гэлакси» тем временем находятся на восьмой строчке в таблице Запада, набрав в 29-ти матчах 40 очков. Отставание от зоны плей-офф составляет лишь три очка.

    Калифорнийцы ни разу не проигрывали в шести предыдущих матчах. Правда, в четырех случаях была зафиксирована ничья.

    Интересно, что во всех этих матчах зашла ставка на «обе забьют», а в четырех случаях было забито больше трех мячей.

    Все прогнозы на футбол

    «Гэлакси» одержали лишь две победы в десяти предыдущих матчах на выезде. Лишь в одной игре им удалось оставить свои ворота на замке.

    Прогноз и ставка

    На «Ванкувер» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Гэлакси» — за 2.56.

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    Очевидно, что в этом матче может произойти все что угодно, если говорить об исходе. В эти дебри точно не стоит лезть.

    Самый логичный вариант — ставка на голы. Команды, скорее всего, не подведут болельщиков.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.67.

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    «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. «Ванкувер» и «Гэлакси» устроят перестрелку?
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