В четверг, 15 сентября турецкий «Истанбул» на своём поле примет итальянскую «Фиорентину». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете А. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Истанбул Башакшехир» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Истанбул»

«Истанбул» успешно преодолел три стадии квалификации Лиги конференций. В групповом этапе турецкий клуб продолжил победный путь.

В 1-м туре группового этапа еврокубка «горожане» отметились сокрушительной победой над шотландским «Хартсом» (4:0). Эта победа самая крупная из 16 матчей, которые состоялись в Лиге конференций.

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В турецком чемпионате футболисты «Истанбула» одержали архиважную победу над прямым конкурентом — «Бешикташем» (1:0). В матче 6-го тура победный гол забил Бертран Траоре на 71-й минуте.

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После этой победы «Бешикташ» опустился на 3 строчку чемпионата. А «Истанбул» набрал 13 очков и поднялся на 2-е место. От лидера турецкой Суперлиги «Коньяспора» отделяет всего лишь 1 балл.

Несмотря на отставание у «Истанбула» есть игра в запасе. Так что «горожане» — теневой лидер чемпионата Турции.

«Фиорентина»

Итальянский клуб похвастаться игрой в Серии А пока не может. В чемпионате «Фиорентина» одержала всего 1 победу, и та в стартовой игре турнира.

Затем последовала серия из 5 матчей без положительных эмоций. С начала сезона «фиалки» трижды сыграли вничью и дважды потерпели поражение.

В последнем туре чемпионата «Фиорентина» потерпела фиаско от «Болоньи» (1:2). В Серии А клуб из-за низкой результативности занимает 11 место.

Не выиграла команда и стартовую игру основной сетки Лиги конференций. Матч 1-го тура «лилии» завершили вничью с чемпионом Латвии — РФШ (1:1). Самое интересное, что «Фиорентина» упустила победу на 74-й минуте поединка.

Прогноз и ставка

Букмекеры не могут определиться с фаворитом пары. Победу «Истанбула» оценивают в 2.71, ничью оценивают в 3.28, а на победу «Фиорентины» можно поставить за 2.53.

«Истанбул» в классной игровой форме, команда не проигрывает вот уже 11 матчей кряду. Да, травмированных в составе нет. Все футболисты готовы выйти на поле и дать бой итальянскому сопернику.

На стороне «Фиорентины» — статистика. Последние 6 матчей с клубами турецкой Суперлиги обязательно завершались победой «фиалковых».

Но статистика в этом туре, наверняка прервётся и «Истанбул» возьмёт очередные 3 очка в квартете А Лиги конференций. Плюс у «Фиорентины» три футболиста не смогут сыграть в предстоящей игре из-за травмы.

Наши прогноз и ставка — победа «Истанбула» с коэффициентом 2.71.