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    «Истанбул» порадует результативной победой?

    «Истанбул Башакшехир» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.71) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет А, 15 сентября 2022 года

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    Футболисты «Истанбула» празднуют победу над «Хартсом»
    В четверг, 15 сентября турецкий «Истанбул» на своём поле примет итальянскую «Фиорентину». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете А. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Истанбул Башакшехир» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа A 15 Сентября 2022 года

    «Истанбул»

    «Истанбул» успешно преодолел три стадии квалификации Лиги конференций. В групповом этапе турецкий клуб продолжил победный путь.

    В 1-м туре группового этапа еврокубка «горожане» отметились сокрушительной победой над шотландским «Хартсом» (4:0). Эта победа самая крупная из 16 матчей, которые состоялись в Лиге конференций.

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    В турецком чемпионате футболисты «Истанбула» одержали архиважную победу над прямым конкурентом — «Бешикташем» (1:0). В матче 6-го тура победный гол забил Бертран Траоре на 71-й минуте.

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    После этой победы «Бешикташ» опустился на 3 строчку чемпионата. А «Истанбул» набрал 13 очков и поднялся на 2-е место. От лидера турецкой Суперлиги «Коньяспора» отделяет всего лишь 1 балл.

    Несмотря на отставание у «Истанбула» есть игра в запасе. Так что «горожане» — теневой лидер чемпионата Турции.

    «Фиорентина»

    Итальянский клуб похвастаться игрой в Серии А пока не может. В чемпионате «Фиорентина» одержала всего 1 победу, и та в стартовой игре турнира.

    Затем последовала серия из 5 матчей без положительных эмоций. С начала сезона «фиалки» трижды сыграли вничью и дважды потерпели поражение.

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    • В последнем туре чемпионата «Фиорентина» потерпела фиаско от «Болоньи» (1:2). В Серии А клуб из-за низкой результативности занимает 11 место.

    Не выиграла команда и стартовую игру основной сетки Лиги конференций. Матч 1-го тура «лилии» завершили вничью с чемпионом Латвии — РФШ (1:1). Самое интересное, что «Фиорентина» упустила победу на 74-й минуте поединка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не могут определиться с фаворитом пары. Победу «Истанбула» оценивают в 2.71, ничью оценивают в 3.28, а на победу «Фиорентины» можно поставить за 2.53.

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    «Истанбул» в классной игровой форме, команда не проигрывает вот уже 11 матчей кряду. Да, травмированных в составе нет. Все футболисты готовы выйти на поле и дать бой итальянскому сопернику.

    На стороне «Фиорентины» — статистика. Последние 6 матчей с клубами турецкой Суперлиги обязательно завершались победой «фиалковых».

    Но статистика в этом туре, наверняка прервётся и «Истанбул» возьмёт очередные 3 очка в квартете А Лиги конференций. Плюс у «Фиорентины» три футболиста не смогут сыграть в предстоящей игре из-за травмы.

    Наши прогноз и ставка — победа «Истанбула» с коэффициентом 2.71.

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    «Истанбул Башакшехир» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.71), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. «Истанбул» порадует результативной победой?
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