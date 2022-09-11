11 сентября в Турине «Ювентус» примет «Салернитана» в рамках 6 тура Серии А. Начало матча в 21:45 мск. «Ювентус» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Старая Синьора» нынешний сезон начала не столь успешно. В 5 турах Серии А туринцы набрали всего 9 очков и занимают 7 место.

Вот и в минувшем туре «Ювентус» потерял драгоценные очки. На выезде туринцы не смогли одолеть «Фиорентину» (1:1).

Коэффициенты матча Ювентус — Салернитана 1X2Новым игрокам 1.404.608.00Фрибет$40

Зато неплохо вписался в игру команды Аркадиуш Милик. Поляк в трех матчах отличился двумя голами.

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На этой неделе «бьянконери» потерпели поражение от ПСЖ (1:2) на выезде в поединке первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Салернитана»

Старт новой кампании клубу не удался, ведь в первом раунде Кубка Италии проиграл «Парме» (0:2).

По итогам пяти стартовых туров «Салернитана» набрала шесть очков и занимает 10 место.

После поражения от «Ромы» (0:1) дома она сыграла вничью с «Удинезе» (0:0) в гостях, победила на своем поле «Сампдорию» (4:0), разошлась миром на выезде с «Болоньей» (1:1) и в домашних стенах с «Эмполи» (2:2).

Эта команда в минувшем сезоне сохранила прописку в Серии А. Причем еще зимой казалось, что «Салернитана» безнадежна.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет оба тайма за 3,50.