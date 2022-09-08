«Штурм»
«Штурм» в своем чемпионате стартовал на привычном уровне. Команда пребывает на 3 месте в турнирной таблице.
Причем минувший тур для команды получился откровенно неудачным. «Штурм» дома не смог одолеть «Хартберг» (0:0).
Коэффициенты матча Штурм — Мидтьюлланн
Да и с атакой у команды не все ладно. В 7 матчах игроки «Штурма» забили всего 10 мячей.
«Штурм» наверняка будет активно атаковать. Австрийцам важно стартовать на хорошей ноте.
«Мидтьюлланн»
Эта команда в своем чемпионате выступает неудачно. По итогам 8 сыгранных туров она занимает скромное 8 место.
В минувшем туре чемпионата «Мидтьюлланн» вновь провалился. Дома команда проиграла «Ольборгу» (0:2).
Причем атака команды действует довольно успешно. В 8 матчах игроки «Мидтьюлланна» настреляли уже 15 мячей.
При этом «Мидтьюлланн» имеет серьезные проблемы в обороне. 15 пропущенных мячах говорят об этом красноречиво.
Прогноз и ставка
На победу «Штурма» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Мидтьюлланна» — за 2.65.
«Штурм» имеет проблемы с реализацией.
Датчане
Атака гостей обеспечит им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Мидтьюлланна» с коэффициентом 2.65.