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    «Штурм» — «Мидтьюлланн». Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, Лига Европы, 8 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Штурм» — «Мидтьюлланн»
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    Густав Исаксен
    «Штурм» сыграет на своем поле с «Мидтьюлланном» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 22:00 мск. «Штурм» — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 08 Сентября 2022 года
    Штурм
  • Грац
    •  Штурм 22:00 Мидтьюлланн Мидтьюлланн
  • Хернинг
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    «Штурм»

    «Штурм» в своем чемпионате стартовал на привычном уровне. Команда пребывает на 3 месте в турнирной таблице.

    Причем минувший тур для команды получился откровенно неудачным. «Штурм» дома не смог одолеть «Хартберг» (0:0).

    Коэффициенты матча Штурм — Мидтьюлланн

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    Да и с атакой у команды не все ладно. В 7 матчах игроки «Штурма» забили всего 10 мячей.

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    «Штурм» наверняка будет активно атаковать. Австрийцам важно стартовать на хорошей ноте.

    «Мидтьюлланн»

    Эта команда в своем чемпионате выступает неудачно. По итогам 8 сыгранных туров она занимает скромное 8 место.

    В минувшем туре чемпионата «Мидтьюлланн» вновь провалился. Дома команда проиграла «Ольборгу» (0:2).

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    • Причем атака команды действует довольно успешно. В 8 матчах игроки «Мидтьюлланна» настреляли уже 15 мячей.

    При этом «Мидтьюлланн» имеет серьезные проблемы в обороне. 15 пропущенных мячах говорят об этом красноречиво.

    Прогноз и ставка

    На победу «Штурма» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Мидтьюлланна» — за 2.65.

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    «Штурм» имеет проблемы с реализацией.

    Датчане прилично атакуют.

    Атака гостей обеспечит им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Мидтьюлланна» с коэффициентом 2.65.

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    «Штурм» — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. Триумф датчан в Граце?!
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