«Штурм» сыграет на своем поле с «Мидтьюлланном» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 22:00 мск. «Штурм» — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штурм»

«Штурм» в своем чемпионате стартовал на привычном уровне. Команда пребывает на 3 месте в турнирной таблице.

Причем минувший тур для команды получился откровенно неудачным. «Штурм» дома не смог одолеть «Хартберг» (0:0).

Коэффициенты матча Штурм — Мидтьюлланн 1X2Новым игрокам 2.653.452.60Фрибет$40

Да и с атакой у команды не все ладно. В 7 матчах игроки «Штурма» забили всего 10 мячей.

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«Штурм» наверняка будет активно атаковать. Австрийцам важно стартовать на хорошей ноте.

«Мидтьюлланн»

Эта команда в своем чемпионате выступает неудачно. По итогам 8 сыгранных туров она занимает скромное 8 место.

В минувшем туре чемпионата «Мидтьюлланн» вновь провалился. Дома команда проиграла «Ольборгу» (0:2).

Причем атака команды действует довольно успешно. В 8 матчах игроки «Мидтьюлланна» настреляли уже 15 мячей.

При этом «Мидтьюлланн» имеет серьезные проблемы в обороне. 15 пропущенных мячах говорят об этом красноречиво.

Прогноз и ставка

На победу «Штурма» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Мидтьюлланна» — за 2.65.

«Штурм» имеет проблемы с реализацией.

Датчане прилично атакуют .

Атака гостей обеспечит им победу. Наши прогноз и ставка — Победа «Мидтьюлланна» с коэффициентом 2.65.