«Кауно Жальгирис» сыграет на своем поле с «Джюгас Тельшяй» в рамках 26-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 18:00 мск. «Кауно Жальгирис» — «Джюгас Тельшяй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кауно Жальгирис»

«Кауно Жальгирис» в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. 6 место в таблице не может устраивать клуб.

«Кауно Жальгирис» имеет средние показатели. Забила команда 35 мячей, пропустив в свои ворота 28.

В своем предыдущем поединке команда завоевала три очка. «Кауно Жальгирис» на выезде минимально обыграл «Бангу».

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«Кауно Жальгирис» исторически успешно играет с «Джюгас Тельшяй». Из пяти последних поединков команда выиграла четырежды при одном поражении.

«Джюгас Тельшяй»

«Джюгас Тельшяй» яростно сражается за сохранение прописки в элите. Пока не получается: всего 9 место из 10 команд.

Причем отставание от спасительной 8 позиции измеряется лишь 5 очками. А вот оборона ненадежна — 50 пропущенных мячей.

В минувшем туре чемпионата Литвы команда добыла один балл. «Джюгас Тельшяй» дома сумел дать бой лидеру «Жальгирису» (1:1).

В этом поединке «Джюгас Тельшяй» будет стараться зацепиться за очки. Правда, последняя виктория была добыта еще два с половиной месяца назад.

Прогноз и ставка

На победу «Кауно Жальгириса» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.26, а победу «Джюгас Тельшяй» — за 8.00.

«Кауно Жальгирис» постарается улучшить свое турнирное положение .

«Джюгас Тельшяй» ужасно обороняется.

Обе команды наверняка будут стремиться активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.36.