«Кауно Жальгирис»
«Кауно Жальгирис» в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. 6 место в таблице не может устраивать клуб.
«Кауно Жальгирис» имеет средние показатели. Забила команда 35 мячей, пропустив в свои ворота 28.
В своем предыдущем поединке команда завоевала три очка. «Кауно Жальгирис» на выезде минимально обыграл «Бангу».
«Кауно Жальгирис» исторически успешно играет с «Джюгас Тельшяй». Из пяти последних поединков команда выиграла четырежды при одном поражении.
«Джюгас Тельшяй»
«Джюгас Тельшяй» яростно сражается за сохранение прописки в элите. Пока не получается: всего 9 место из 10 команд.
Причем отставание от спасительной 8 позиции измеряется лишь 5 очками. А вот оборона ненадежна — 50 пропущенных мячей.
В минувшем туре чемпионата Литвы команда добыла один балл. «Джюгас Тельшяй» дома сумел дать бой лидеру «Жальгирису» (1:1).
В этом поединке «Джюгас Тельшяй» будет стараться зацепиться за очки. Правда, последняя виктория была добыта еще два с половиной месяца назад.
Прогноз и ставка
На победу «Кауно Жальгириса» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.26, а победу «Джюгас Тельшяй» — за 8.00.
«Кауно Жальгирис»
«Джюгас Тельшяй» ужасно обороняется.
Обе команды наверняка будут стремиться активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.36.