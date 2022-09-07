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    «Кауно Жальгирис» — «Джюгас Тельшяй». Прогноз, ставка (к. 2.36) на футбол, чемпионат Литвы, 7 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Кауно Жальгирис» — «Джюгас Тельшяй»
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    «Кауно Жальгирис»
    «Кауно Жальгирис» сыграет на своем поле с «Джюгас Тельшяй» в рамках 26-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 18:00 мск. «Кауно Жальгирис» — «Джюгас Тельшяй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кауно Жальгирис»

    «Кауно Жальгирис» в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. 6 место в таблице не может устраивать клуб.

    «Кауно Жальгирис» имеет средние показатели. Забила команда 35 мячей, пропустив в свои ворота 28.

    В своем предыдущем поединке команда завоевала три очка. «Кауно Жальгирис» на выезде минимально обыграл «Бангу».

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    «Кауно Жальгирис» исторически успешно играет с «Джюгас Тельшяй». Из пяти последних поединков команда выиграла четырежды при одном поражении.

    «Джюгас Тельшяй»

    «Джюгас Тельшяй» яростно сражается за сохранение прописки в элите. Пока не получается: всего 9 место из 10 команд.

    Причем отставание от спасительной 8 позиции измеряется лишь 5 очками. А вот оборона ненадежна — 50 пропущенных мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата Литвы команда добыла один балл. «Джюгас Тельшяй» дома сумел дать бой лидеру «Жальгирису» (1:1).

    В этом поединке «Джюгас Тельшяй» будет стараться зацепиться за очки. Правда, последняя виктория была добыта еще два с половиной месяца назад.

    Прогноз и ставка

    На победу «Кауно Жальгириса» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.26, а победу «Джюгас Тельшяй» — за 8.00.

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    «Кауно Жальгирис» постарается улучшить свое турнирное положение.

    «Джюгас Тельшяй» ужасно обороняется.

    Обе команды наверняка будут стремиться активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.36.

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    «Кауно Жальгирис» — «Джюгас Тельшяй»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и другие
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