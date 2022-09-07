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    «Брюгге» и «Байер» порадуют результативностью

    «Брюгге» — «Байер». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Байер»
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    Патрик Шик
    Матч 1 тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Байером» состоится 7 августа в одноименного городе на стадионе «Ян Брейдел». Начало в 22:00 мск. «Брюгге» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 07 Сентября 2022 года
    Брюгге
  • Брюгге
    •  Брюгге 22:00 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Брюгге»

    В прошлом сезоне «горожане» также выступали в групповой стадии. Они попали в группу А вместе с «Манчестер Сити», «Лейпцигом» и ПСЖ. По итогу эту группу смерти удалось покинуть только с последней строчки.

    Нынешний сезон «Брюгге» начал неплохо, выиграв Суперкубок Бельгии в матче с «Гентом» (1:0). В чемпионате страны команда сыграла 7 матчей и сейчас занимает 3 место в турнирной таблице, отставая от лидера всего на 5 пунктов.

    Коэффициенты матча Брюгге — Байер

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    «Брюгге» идет на серии из трех побед. «Черно-синие» разгромили «Лувен» (3:0), одолели «Кортрейк» (2:1), «Шарлеруа» (3:1) и «Серкль Брюгге» (4:0).

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    Хозяевам не помогут полузащитники Тайон Бьюкенен и Матс Ритс. Оба травмированы.

    «Байер»

    «Фармацевты» в прошлом сезоне играли на турнир ниже. В Лиге Европы они дошли до 1/8 финала и там уступили «Аталанте». По сумме двух встреч счет составил 2:4.

    Старт сезона нынешнего выдался для команды очень тяжелым. В шести поединках «Байер» выиграл только один раз и потерпел поражения в остальных пяти играх. В чемпионате Германии гости занимают 14 место с 3 баллами, имея всего один балл отрыва от зоны вылета.

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    • В последних поединках «Байер» проиграл «Хоффенхайму» 0:3 и потерпел поражение от «Фрайбурга» 2:3. Между этим леверкузенцы выиграли у «Майнца» 3:0.

    Травмированы в составе Карим Бельараби, Андрей Лунев и Флориан Вирц.

    Прогноз и ставка

    «Байер» имеет небольшой перевес по коэффициентам — 2.16 и на его победу и 3.10 на победу «Брюгге». Ничью букмекеры дают за 3.90.

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    Есть все основания полагать, что игра будет верховой. «Байер» много пропускает. В 5 из 6 игр сезона он пропускал больше гола.

    В таком случае стоит посмотреть в сторону тотала «Брюгге». За 2.18 можно поставить на ИТ больше 1.5.

    Вряд ли «Байер» останется в стороне. Нас ждет размен, так как матчи «Брюгге» и «Байера» редко завершаются с низким тоталом. Рекомендуется поставить на тотал больше 3.5 за 2.27.

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    «Брюгге» — «Байер»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на футбол. «Брюгге» и «Байер» порадуют результативностью
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