Матч 1 тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Байером» состоится 7 августа в одноименного городе на стадионе «Ян Брейдел». Начало в 22:00 мск. «Брюгге» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брюгге»

В прошлом сезоне «горожане» также выступали в групповой стадии. Они попали в группу А вместе с «Манчестер Сити», «Лейпцигом» и ПСЖ. По итогу эту группу смерти удалось покинуть только с последней строчки.

Нынешний сезон «Брюгге» начал неплохо, выиграв Суперкубок Бельгии в матче с «Гентом» (1:0). В чемпионате страны команда сыграла 7 матчей и сейчас занимает 3 место в турнирной таблице, отставая от лидера всего на 5 пунктов.

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«Брюгге» идет на серии из трех побед. «Черно-синие» разгромили «Лувен» (3:0), одолели «Кортрейк» (2:1), «Шарлеруа» (3:1) и «Серкль Брюгге» (4:0).

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Хозяевам не помогут полузащитники Тайон Бьюкенен и Матс Ритс. Оба травмированы.

«Байер»

«Фармацевты» в прошлом сезоне играли на турнир ниже. В Лиге Европы они дошли до 1/8 финала и там уступили «Аталанте». По сумме двух встреч счет составил 2:4.

Старт сезона нынешнего выдался для команды очень тяжелым. В шести поединках «Байер» выиграл только один раз и потерпел поражения в остальных пяти играх. В чемпионате Германии гости занимают 14 место с 3 баллами, имея всего один балл отрыва от зоны вылета.

В последних поединках «Байер» проиграл «Хоффенхайму» 0:3 и потерпел поражение от «Фрайбурга» 2:3. Между этим леверкузенцы выиграли у «Майнца» 3:0.

Травмированы в составе Карим Бельараби, Андрей Лунев и Флориан Вирц.

Прогноз и ставка

«Байер» имеет небольшой перевес по коэффициентам — 2.16 и на его победу и 3.10 на победу «Брюгге». Ничью букмекеры дают за 3.90.

Есть все основания полагать, что игра будет верховой. «Байер» много пропускает. В 5 из 6 игр сезона он пропускал больше гола.

В таком случае стоит посмотреть в сторону тотала «Брюгге». За 2.18 можно поставить на ИТ больше 1.5.

Вряд ли «Байер» останется в стороне. Нас ждет размен, так как матчи «Брюгге» и «Байера» редко завершаются с низким тоталом. Рекомендуется поставить на тотал больше 3.5 за 2.27.