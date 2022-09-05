«Вальядолид»
«Вальядолид» после трех туров находится в зоне вылета, имея одно очко в активе. Команда доставила немного проблем «Севилье» и зацепилась за одно очко, сыграв 1:1.
Это было в позапрошлом туре. В туре предыдущем гости на своем поле крупно проиграли «Вильярреалу», пропустив 3 безответных мяча.
Коэффициенты матча Вальядолид — Альмерия
В последнем туре коллектив потерпел разгром от «Барселоны» (0:4) на выезде.
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«Пусела» не смог выиграть в трех последних предсезонных матчах. Таким образом, если учитывать и результаты подготовки к сезону, то у команды уже 6 матчей без побед и только один забитый мяч за этот период.
«Альмерия»
«Альмерия» начал чемпионат вполне достойно. Дать бой мадридскому «Реалу» дорогого стоит.
Причем команда вела в счете до 61-й минуты матча. После того мадридцы все-таки показали класс (1:2).
Во втором туре коллектив набрал свой первый балл с «Эльче» (1:1). А в третьем совершил сенсацию, обыграв дома «Севилью» (2:1).
Клуб занимает 12 позицию в таблице. В последних пяти поединках, с учетом товарищеских встреч, он одержал две победы.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.