«Вальядолид» сыграет на своем поле против «Альмерии» в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 22:00 мск. «Вальядолид» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолид» после трех туров находится в зоне вылета, имея одно очко в активе. Команда доставила немного проблем «Севилье» и зацепилась за одно очко, сыграв 1:1.

Это было в позапрошлом туре. В туре предыдущем гости на своем поле крупно проиграли «Вильярреалу», пропустив 3 безответных мяча.

Коэффициенты матча Вальядолид — Альмерия 1 2.30 X 3.30 2 3.20 Ставка

В последнем туре коллектив потерпел разгром от «Барселоны» (0:4) на выезде.

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«Пусела» не смог выиграть в трех последних предсезонных матчах. Таким образом, если учитывать и результаты подготовки к сезону, то у команды уже 6 матчей без побед и только один забитый мяч за этот период.

«Альмерия»

«Альмерия» начал чемпионат вполне достойно. Дать бой мадридскому «Реалу» дорогого стоит.

Причем команда вела в счете до 61-й минуты матча. После того мадридцы все-таки показали класс (1:2).

Во втором туре коллектив набрал свой первый балл с «Эльче» (1:1). А в третьем совершил сенсацию, обыграв дома «Севилью» (2:1).

Клуб занимает 12 позицию в таблице. В последних пяти поединках, с учетом товарищеских встреч, он одержал две победы.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.