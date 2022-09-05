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    Выберется ли «Вальядолид» из зоны вылета?

    «Вальядолид» — «Альмерия». Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол 5 сентября 2022 года

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    «Вальядолид» пока что борется за выживание
    «Вальядолид» сыграет на своем поле против «Альмерии» в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 22:00 мск. «Вальядолид» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Сентября 2022 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 22:00 Альмерия Альмерия
  • Испания. Примера
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    «Вальядолид»

    «Вальядолид» после трех туров находится в зоне вылета, имея одно очко в активе. Команда доставила немного проблем «Севилье» и зацепилась за одно очко, сыграв 1:1.

    Это было в позапрошлом туре. В туре предыдущем гости на своем поле крупно проиграли «Вильярреалу», пропустив 3 безответных мяча.

    Коэффициенты матча Вальядолид — Альмерия

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.20
  • Ставка
    •

    В последнем туре коллектив потерпел разгром от «Барселоны» (0:4) на выезде.

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    «Пусела» не смог выиграть в трех последних предсезонных матчах. Таким образом, если учитывать и результаты подготовки к сезону, то у команды уже 6 матчей без побед и только один забитый мяч за этот период.

    «Альмерия»

    «Альмерия» начал чемпионат вполне достойно. Дать бой мадридскому «Реалу» дорогого стоит.

    Причем команда вела в счете до 61-й минуты матча. После того мадридцы все-таки показали класс (1:2).

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    • Во втором туре коллектив набрал свой первый балл с «Эльче» (1:1). А в третьем совершил сенсацию, обыграв дома «Севилью» (2:1).

    Клуб занимает 12 позицию в таблице. В последних пяти поединках, с учетом товарищеских встреч, он одержал две победы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

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    «Вальядолид» — «Альмерия»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 05.09.2022. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Вальядолид» из зоны вылета?
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