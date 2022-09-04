Боруссия М

«Боруссия» Менхенгладбах
«Пони» не имеют ни одного поражения со старта сезона Бундеслиги. У них две победы и две ничьи. В турнирной таблице команда идет шестой, имея 8 очков.
На данный момент самый важный результат для «Боруссии» — это ничья с «Баварией». В матче 4 тура команда сыграла на выезде 1:1, причем вела в счете до 83 минуты.
Перед этим хозяева сыграли вничью с «Шальке». Поединок с «кобальтовыми» завершился вничью 2:2. Также была победа над «Гертой» (1:0).
Под вопросом у хозяев защитники Рами Бенсебаини и Штефан Лайнер.
«Майнц»
«Майнц» имеет на один пункт меньше и занимает 7 позицию в турнирной таблице.
В прошлом туре гости потеряли очки, проиграв на своем поле «Байеру» со счетом 0:3. До этого команда шла без поражений в чемпионате на протяжении шести матчей.
Ранее «Майнц» победил «Бохум» со счетом 2:1, а также выиграл у «Аугсбурга» с тем же счетом. В поединке с «Унионом» была нулевая ничья.
«Майнц» выиграл три последних выездных матча в Бундеслиге с одинаковым результатом 2:1.
Прогноз и ставка
Котировки букмекеров на этот матч составляют 2.27 на «Боруссию» и 3.05 на «Майнц».
«Боруссия» имеет уверенную победную серию на своем поле, которая длится уже 4 поединка. Также внушает доверие ничейный результат в игре с «Баварией», где «жеребята» вели в счете.
После 0:3 с «Байером» «Майнц» имеет не самый лучший настрой на игру. Рекомендуется поставить на хозяев. Они наверняка на подъеме.