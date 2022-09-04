В 5 туре чемпионата Германии гладбахская «Боруссия» примет «Майнц» на стадионе «Боруссия-Парк». Игра состоится 4 сентября в 18:30 мск. «Боруссия» М — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Менхенгладбах

«Пони» не имеют ни одного поражения со старта сезона Бундеслиги. У них две победы и две ничьи. В турнирной таблице команда идет шестой, имея 8 очков.

На данный момент самый важный результат для «Боруссии» — это ничья с «Баварией». В матче 4 тура команда сыграла на выезде 1:1, причем вела в счете до 83 минуты.

Перед этим хозяева сыграли вничью с «Шальке». Поединок с «кобальтовыми» завершился вничью 2:2. Также была победа над «Гертой» (1:0).

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Под вопросом у хозяев защитники Рами Бенсебаини и Штефан Лайнер.

«Майнц»

«Майнц» имеет на один пункт меньше и занимает 7 позицию в турнирной таблице.

В прошлом туре гости потеряли очки, проиграв на своем поле «Байеру» со счетом 0:3. До этого команда шла без поражений в чемпионате на протяжении шести матчей.

Ранее «Майнц» победил «Бохум» со счетом 2:1, а также выиграл у «Аугсбурга» с тем же счетом. В поединке с «Унионом» была нулевая ничья.

«Майнц» выиграл три последних выездных матча в Бундеслиге с одинаковым результатом 2:1.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров на этот матч составляют 2.27 на «Боруссию» и 3.05 на «Майнц».

«Боруссия» имеет уверенную победную серию на своем поле, которая длится уже 4 поединка. Также внушает доверие ничейный результат в игре с «Баварией», где «жеребята» вели в счете.

После 0:3 с «Байером» «Майнц» имеет не самый лучший настрой на игру. Рекомендуется поставить на хозяев. Они наверняка на подъеме.