ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэсли ФофанаПотенциал мирового уровня. Как Фофана усилит защиту «Челси» Каземиро«Реал» без Каземиро: у Анчелотти есть план Криштиану РоналдуВремя сбрасывать балласт. Должен ли «МЮ» отпустить Криштиану Роналду бесплатно?
  • 00:00
    • «Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»
  • 23:45
    • «Вест Хэм» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
  • 23:42
    • Голы Влаховича и Милика принесли «Ювентусу» победу над «Специей»
  • 23:25
    • «Арсенал» одержал пятую победу подряд в АПЛ
  • 23:20
    • «Ман Сити» разгромил «Ноттингем Форест», Холанн забил три мяча
  • 22:58
    • Дубль Голенкова принес «Ростову» победу над «Динамо»
  • 22:44
    • «Химки» уволили Писарева, команду возглавит Гогниев
    Все новости спорта

    Забить сумеют не все

    «Рух» — «Шахтер» Донецк. Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, УПЛ, 2 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Рух Львов Прогнозы на Шахтер Донецк
    Прогноз и ставки на «Рух» — «Шахтер» Донецк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игор Йовичевич
    «Рух» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 17:00 мск. «Рух» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 02 Сентября 2022 года
    Рух В
  • Винники
    •  Рух В 17:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
    •

    «Рух»

    Старт чемпионата львовяне откровенно провалили. В двух турах «Рух» умудрился не разжиться даже баллом.

    При этом в межсезонье команда сохранила свой основной костяк. Потери были минимальными.

    В минувшем туре УПЛ команда разочаровала результатом. На выезде львовяне уступили «Колосу» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Рух» традиционно сложно играет с «горняками». Из трех поединков львовяне лишь однажды сыграли вничью с дончанами.

    «Шахтер» Донецк

    Эта команда в нынешнем году изменилась до неузнаваемости. Между тем, стабильности в игре пока нет и в первом приближении.

    «Шахтер» Донецк теперь имеет несколько иной вектор. Теперь тон в игре команды задают украинцы, а не бразильцы.

  • «Реал» без Каземиро: у Анчелотти есть план
  • Как королевский клуб заменит главного опорника?
  • Вчера

    • В минувшем туре чемпионата Украины команда Игоря Йовичевича добыла премьерную победу. Минимально был обыгран «Кривбасс».

    В этом поединке «Шахтер» Донецк наверняка будет активно атаковать. «Горняки» уж точно рассчитывают на быстрый гол.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают взять за 6.00, а победу «Руха» — за 8.10.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Рух» постарается дать бой «горнякам». «Шахтер» Донецк наверняка будет активно атаковать.

    Львовяне испытывают трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.11.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч Серена Уильямс — Контавейт
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Атланта Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монреаль — Нью-Йорк Ред Буллс
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес Галакси
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — ДС Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Медведев — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Лос-Анжелес
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Цанчжоу — Шанхай Порт
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кория — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Изнер — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Квон Сун Ву — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рух» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 02.09.2022. Прогнозы на футбол. Забить сумеют не все
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры