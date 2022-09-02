«Рух» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 17:00 мск. «Рух» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рух»

Старт чемпионата львовяне откровенно провалили. В двух турах «Рух» умудрился не разжиться даже баллом.

При этом в межсезонье команда сохранила свой основной костяк. Потери были минимальными.

В минувшем туре УПЛ команда разочаровала результатом. На выезде львовяне уступили «Колосу» (2:0).

Все прогнозы на футбол

«Рух» традиционно сложно играет с «горняками». Из трех поединков львовяне лишь однажды сыграли вничью с дончанами.

«Шахтер» Донецк

Эта команда в нынешнем году изменилась до неузнаваемости. Между тем, стабильности в игре пока нет и в первом приближении.

«Шахтер» Донецк теперь имеет несколько иной вектор. Теперь тон в игре команды задают украинцы, а не бразильцы.

В минувшем туре чемпионата Украины команда Игоря Йовичевича добыла премьерную победу. Минимально был обыгран «Кривбасс».

В этом поединке «Шахтер» Донецк наверняка будет активно атаковать. «Горняки» уж точно рассчитывают на быстрый гол.

Прогноз и ставка

На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают взять за 6.00, а победу «Руха» — за 8.10.

«Рух» постарается дать бой «горнякам». «Шахтер» Донецк наверняка будет активно атаковать .

Львовяне испытывают трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.11.