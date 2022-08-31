«Ахмат» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 31 августа, начало — в 20:30 мск. «Ахмат» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

Грозненцы все никак не могут запрыгнуть в зону еврокубков. Хотя потенциал у игроков «Ахмата» довольно высокий.

Вот и в РПЛ «Ахмат» привычно обитает в районе экватора таблицы. Ныне команда занимает 10 место.

Минувший тур грозненцы провели неудачно. «Ахмат» дома уступил «Крыльям Советов» (1:2).

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«Ахмат» традиционно успешно противостоит «Оренбургу». Из пяти последних очных поединков выиграно три.

«Оренбург»

«Газовики» стартовали, как и положено новичку — весьма скромно. Команда находится на 112 месте в таблице.

«Оренбург» многовато пропускает. В 7 матчах команда Марцела Лички пропустила уже 17 раз.

В предыдущем туре «Оренбург» снова провел неуверенный поединок. На выезде команда разгромно уступила «Локомотиву» (5:1).

В этом поединке «Оренбург» наверняка будет действовать вторым номером. Правда, стабильностью команда явно не балует.

Прогноз и ставка

На победу «Ахмата» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.65, а победу «Оренбурга» — за 8.30.

«Ахмат» проиграл в двух своих последних матчах.

«Оренбург» не отличается стабильностью .

Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.