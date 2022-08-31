«Ахмат»
Грозненцы все никак не могут запрыгнуть в зону еврокубков. Хотя потенциал у игроков «Ахмата» довольно высокий.
Вот и в РПЛ «Ахмат» привычно обитает в районе экватора таблицы. Ныне команда занимает 10 место.
Минувший тур грозненцы провели неудачно. «Ахмат» дома уступил «Крыльям Советов» (1:2).
«Ахмат» традиционно успешно противостоит «Оренбургу». Из пяти последних очных поединков выиграно три.
«Оренбург»
«Газовики» стартовали, как и положено новичку — весьма скромно. Команда находится на 112 месте в таблице.
«Оренбург» многовато пропускает. В 7 матчах команда Марцела Лички пропустила уже 17 раз.
В предыдущем туре «Оренбург» снова провел неуверенный поединок. На выезде команда разгромно уступила «Локомотиву» (5:1).
В этом поединке «Оренбург» наверняка будет действовать вторым номером. Правда, стабильностью команда явно не балует.
Прогноз и ставка
На победу «Ахмата» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.65, а победу «Оренбурга» — за 8.30.
«Ахмат» проиграл в двух своих последних матчах.
«Оренбург»
Обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.