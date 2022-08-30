«Милан» сыграет на выезде против «Сассуоло» в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 августа, начало — в 19:30 мск. «Сассуоло» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А после трех сыгранных матчей, в которых набрал четыре очка.

Новую кампанию команда Алессио Дионизи начала разгромного поражения на поле «Ювентуса» — 0:3. По счету, конечно, настоящая беда, но по игре все было не так уж и плохо, что и подтвердили следующие матчи.

Коэффициенты матча Сассуоло — Милан 1 5.40 X 4.30 2 1.57 Ставка

Во втором туре «Сассуоло» одержал домашнюю победу над «Лечче» — 1:0. Единственный гол забил главная звезда команды Доменико Берарди.

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А в минувшую субботу «Сассуоло» сыграл вничью со «Специей» — 2:2. Далеко не самый худший вариант для гостевой встречи.

«Милан»

«Милан» тем временем возглавляет таблицу, набрав в трех матчах семь очков и опережая сразу три команды по дополнительным показателям.

В предыдущем туре действующий чемпион спокойно разобрался с «Болоньей». Встреча на «Сан Сиро» завершилась со счетом 2:0 в пользу «россонери». По голу забили Рафаэл Леау и Оливье Жиру.

Перед этим «Милан» потерял очки в гостевой игре с «Аталантой» (1:1). Ничья в Бергамо не такой уж и плохой исход, но, судя по комментариям, Стефано Пиоли остался недоволен игрой команды.

С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия «Милана» в чемпионате Италии составляет уже 19 матчей.

Прогноз и ставка

На «Сассуоло» в этом матче можно поставить за 5.45, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Милана» — за 1.65.

В прошлом сезоне «Милан» крайне неудачно сыграл против «Сассуоло» на своем поле, уступив со счетом 3:1, но в гостях «россонери» уверенно разобрались с середняком.

Легко не будет, но три очка «Милан» наберет. По предыдущим играм можно сделать вывод, что Пиоли хорошо подготовил команду к сезону.

Ставка — победа «Милана» + тотал больше 1,5 за 1.87.