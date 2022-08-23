«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Престон Норт Энд» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 23 августа, начало — в 21:45 мск. «Вулверхэмптон» — «Престон Норт Энд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Волки» в АПЛ стартовали неудачно. В трех матчах команда разжилась лишь одним зачетным баллом.

«Вулверхэмптон» пребывает на 17 месте в таблице. Причем забила команда всего один мяч.

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Престон Норт Энд 1 1.60 X 3.70 2 5.50 Ставка

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Вулверхэмптон» на выезде уступил «Тоттенхэму» (1:0).

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«Вулверхэмптон» традиционно успешно противостоит «Престон Норт Энд». Из пяти последних очных поединков команда выудила две победы при одном поражении.

«Престон Норт Энд»

«Престон Норт Энд» начал чемпионат на среднем уровне. В пяти стартовых матчах Чемпионшип команда добыла 7 очков.

Более того, престонцы не пропустили еще ни разу! При этом забила команда всего один мяч!

Минувший тур принес команде ничью. Дома «Престон Норт Энд» расписал мировую с «Уотфордом» (конечно же, 0:0).

В этом поединке «Престон Норт Энд» наверняка постарается дать бой полпреду элиты. Как минимум, гости будут стараться надежно обороняться.

Прогноз и ставка

На победу «Вулверхэмптона» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают взять за 3.88, а победу «Престон Норт Энд» — за 5.30.

«Вулверхэмптон» крайне неудачно начал чемпионат.

«Престон Норт Энд» надежен в обороне .

Оборона гостей позволит им продержаться в основное время. Наши прогноз и ставка — Победа «Престон Норт Энд» или ничья с коэффициентом 2.27.