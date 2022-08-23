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    «Волки» упрутся в престонские тылы

    «Вулверхэмптон» — «Престон Норт Энд». Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, Кубок английской лиги, 23 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Престон Норт Энд»
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    Макс Килман
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Престон Норт Энд» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 23 августа, начало — в 21:45 мск. «Вулверхэмптон» — «Престон Норт Энд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 23 Августа 2022 года
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    «Вулверхэмптон»

    «Волки» в АПЛ стартовали неудачно. В трех матчах команда разжилась лишь одним зачетным баллом.

    «Вулверхэмптон» пребывает на 17 месте в таблице. Причем забила команда всего один мяч.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Престон Норт Энд

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.50
  • Ставка
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    Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Вулверхэмптон» на выезде уступил «Тоттенхэму» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Вулверхэмптон» традиционно успешно противостоит «Престон Норт Энд». Из пяти последних очных поединков команда выудила две победы при одном поражении.

    «Престон Норт Энд»

    «Престон Норт Энд» начал чемпионат на среднем уровне. В пяти стартовых матчах Чемпионшип команда добыла 7 очков.

    Более того, престонцы не пропустили еще ни разу! При этом забила команда всего один мяч!

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    • Минувший тур принес команде ничью. Дома «Престон Норт Энд» расписал мировую с «Уотфордом» (конечно же, 0:0).

    В этом поединке «Престон Норт Энд» наверняка постарается дать бой полпреду элиты. Как минимум, гости будут стараться надежно обороняться.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вулверхэмптона» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают взять за 3.88, а победу «Престон Норт Энд» — за 5.30.

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    «Вулверхэмптон» крайне неудачно начал чемпионат.

    «Престон Норт Энд» надежен в обороне.

    Оборона гостей позволит им продержаться в основное время. Наши прогноз и ставка — Победа «Престон Норт Энд» или ничья с коэффициентом 2.27.

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    «Вулверхэмптон» — «Престон Норт Энд»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 23.08.2022. Прогнозы на футбол. «Волки» упрутся в престонские тылы
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