«Вулверхэмптон»
«Волки» в АПЛ стартовали неудачно. В трех матчах команда разжилась лишь одним зачетным баллом.
«Вулверхэмптон» пребывает на 17 месте в таблице. Причем забила команда всего один мяч.
Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Престон Норт Энд
Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Вулверхэмптон» на выезде уступил «Тоттенхэму» (1:0).
«Вулверхэмптон» традиционно успешно противостоит «Престон Норт Энд». Из пяти последних очных поединков команда выудила две победы при одном поражении.
«Престон Норт Энд»
«Престон Норт Энд» начал чемпионат на среднем уровне. В пяти стартовых матчах Чемпионшип команда добыла 7 очков.
Более того, престонцы не пропустили еще ни разу! При этом забила команда всего один мяч!
Минувший тур принес команде ничью. Дома «Престон Норт Энд» расписал мировую с «Уотфордом» (конечно же, 0:0).
В этом поединке «Престон Норт Энд» наверняка постарается дать бой полпреду элиты. Как минимум, гости будут стараться надежно обороняться.
Прогноз и ставка
На победу «Вулверхэмптона» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают взять за 3.88, а победу «Престон Норт Энд» — за 5.30.
«Вулверхэмптон» крайне неудачно начал чемпионат.
«Престон Норт Энд»
Оборона гостей позволит им продержаться в основное время. Наши прогноз и ставка — Победа «Престон Норт Энд» или ничья с коэффициентом 2.27.