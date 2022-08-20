В субботу, 20 августа, пройдет матч 6-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Сочи». Встреча на арене «Ростов» начнется в 20:00 (мск). «Ростов» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Команда Валерия Карпина начала сезон с выездных ничьих с «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (2:2), уйдя от поражения в первом матче и упустив победу во втором.

Затем на своем поле были обыграны «Химки» (1:0) и «Оренбург» (2:1). Последний — благодаря двум пенальти.

Коэффициенты матча Ростов — Сочи 1 2.35 X 3.50 2 2.90 Ставка

В последнем матче ростовчане устроили выездную перестрелку с «Пари Нижний Новгород», удержав в итоге победу со счетом 3:4.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 11 очками после 5-х туров «Ростов» занимает 3-е место в таблице, в 2-х очках от лидирующего «Спартака». Разница мячей 10-7, у Комличенко 4 гола, еще 3 у Полоза.

«Сочи»

В межсезонье команда сменила тренера — южан возглавил наставник «Енисея» Вадим Гаранин, хотя из-за отсутствия у него лицензии формально руководит Александр Точилин.

В новом сезоне РПЛ «Сочи» стартовал выездной победой над «Торпедо» (3:1), зато во втором туре крупно уступил на выезде ЦСКА (0:3).

Затем южане дома с одинаковым счетом 2:1 обыграли сначала «Ахмат», а потом «Пари НН». Три гола в этих матчах забил Кристиан Нобоа (два — с пенальти).

Календарь и таблица РПЛ

В последнем туре «Сочи» на выезде проиграл «Спартаку» (0:3) и с 9 очками после 5 туров идет на 5-м месте в турнирной таблице. Разница мячей 7-9.

Прогноз и ставка

На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Сочи» — 3.00.

В прошлом сезоне «Сочи» выиграл оба матча: со счетом 3:2 дома и со счетом 1:0 в гостях. В последних 6 очных встречах «Ростов» победил лишь раз, в 2019 году, а проиграл 4 раза.

В 3 последних матчах в Ростове у команд по 1 победе и одна ничья. Прогноз: «Ростов» не проиграет верховой матч .