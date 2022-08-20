«Ростов»
Команда Валерия Карпина начала сезон с выездных ничьих с «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (2:2), уйдя от поражения в первом матче и упустив победу во втором.
Затем на своем поле были обыграны «Химки» (1:0) и «Оренбург» (2:1). Последний — благодаря двум пенальти.
Коэффициенты матча Ростов — Сочи
В последнем матче ростовчане устроили выездную перестрелку с «Пари Нижний Новгород», удержав в итоге победу со счетом 3:4.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
С 11 очками после 5-х туров «Ростов» занимает 3-е место в таблице, в 2-х очках от лидирующего «Спартака». Разница мячей 10-7, у Комличенко 4 гола, еще 3 у Полоза.
«Сочи»
В межсезонье команда сменила тренера — южан возглавил наставник «Енисея» Вадим Гаранин, хотя из-за отсутствия у него лицензии формально руководит Александр Точилин.
В новом сезоне РПЛ «Сочи» стартовал выездной победой над «Торпедо» (3:1), зато во втором туре крупно уступил на выезде ЦСКА (0:3).
Затем южане дома с одинаковым счетом 2:1 обыграли сначала «Ахмат», а потом «Пари НН». Три гола в этих матчах забил Кристиан Нобоа (два — с пенальти).
В последнем туре «Сочи» на выезде проиграл «Спартаку» (0:3) и с 9 очками после 5 туров идет на 5-м месте в турнирной таблице. Разница мячей 7-9.
Прогноз и ставка
На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Сочи» — 3.00.
В прошлом сезоне «Сочи» выиграл оба матча: со счетом 3:2 дома и со счетом 1:0 в гостях. В последних 6 очных встречах «Ростов» победил лишь раз, в 2019 году, а проиграл 4 раза.
В 3 последних матчах в Ростове у команд по 1 победе и одна ничья. Прогноз:
Интересны варианты ставок