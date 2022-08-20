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    Южное дерби снова останется за «Сочи»?

    «Ростов» — «Сочи». Ставка (к. 2.14) и прогноз на РПЛ 20 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Сочи»
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    «Ростов»
    В субботу, 20 августа, пройдет матч 6-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Сочи». Встреча на арене «Ростов» начнется в 20:00 (мск). «Ростов» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Августа 2022 года
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    «Ростов»

    Команда Валерия Карпина начала сезон с выездных ничьих с «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (2:2), уйдя от поражения в первом матче и упустив победу во втором.

    Затем на своем поле были обыграны «Химки» (1:0) и «Оренбург» (2:1). Последний — благодаря двум пенальти.

    Коэффициенты матча Ростов — Сочи

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
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    В последнем матче ростовчане устроили выездную перестрелку с «Пари Нижний Новгород», удержав в итоге победу со счетом 3:4.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 11 очками после 5-х туров «Ростов» занимает 3-е место в таблице, в 2-х очках от лидирующего «Спартака». Разница мячей 10-7, у Комличенко 4 гола, еще 3 у Полоза.

    «Сочи»

    В межсезонье команда сменила тренера — южан возглавил наставник «Енисея» Вадим Гаранин, хотя из-за отсутствия у него лицензии формально руководит Александр Точилин.

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    • В новом сезоне РПЛ «Сочи» стартовал выездной победой над «Торпедо» (3:1), зато во втором туре крупно уступил на выезде ЦСКА (0:3).

    Затем южане дома с одинаковым счетом 2:1 обыграли сначала «Ахмат», а потом «Пари НН». Три гола в этих матчах забил Кристиан Нобоа (два — с пенальти).

    Календарь и таблица РПЛ

    В последнем туре «Сочи» на выезде проиграл «Спартаку» (0:3) и с 9 очками после 5 туров идет на 5-м месте в турнирной таблице. Разница мячей 7-9.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Сочи» — 3.00.

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    В прошлом сезоне «Сочи» выиграл оба матча: со счетом 3:2 дома и со счетом 1:0 в гостях. В последних 6 очных встречах «Ростов» победил лишь раз, в 2019 году, а проиграл 4 раза.

    В 3 последних матчах в Ростове у команд по 1 победе и одна ничья. Прогноз: «Ростов» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.70 и ТБ 2,5 за 1.88.

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    «Ростов» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 20.08.2022. Прогнозы на футбол. Южное дерби снова останется за «Сочи»?
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