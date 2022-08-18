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    Станет ли «Викинг» на пути ФКСБ?

    ФКСБ — «Викинг». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, квалификация Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    ФКСБ — фаворит матча
    В четверг, 18 августа ФКСБ встретится с «Викингом» в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги конференций. Начало игры — в 21:30. ФКСБ — «Викинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Стяуа
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Стяуа 21:30 Викинг Викинг
  • Лига конференций. Квалификация
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    ФКСБ

    Румынский клуб провалил старт сезона. В своем чемпионате ФКСБ набрал только шесть очков в пяти матчах.

    До минувшего тура команда не могла выиграть четыре поединка при одном поражении. В прошлой игре ей удалось взять три очка.

    Коэффициенты матча Стяуа — Викинг

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
    •

    Ранее в Лиге конференций коллектив прошел грузинский «Сабуртало» (0:1 и 4:2) и словацкий ДАК (дважды по 1:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    На сегодня у клуба серия без поражений шесть матчей кряду во всех турнирах при победах в двух последних играх.

    «Викинг»

    «Викинг» также в этом розыгрыше Лиги конференций успел уже убрать со своего пути двух соперников. Сперва норвежцы выбили довольно-таки крепкую пражскую «Спарту».

    Сперва в Чехии соперники расписали мировую со счетом 0:0, а на своем поле клуб из Ставангера выиграл в волевом стиле со счетом 2:1, забив решающий гол уже в компенсированное время.

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    • В следующем раунде команда прошла ирландский «Слайго Роверс»: после разгрома со счетом 5:1 дома она позволила себе проиграть 0:1 на выезде.

    В чемпионате Норвегии после 18 туров коллектив разместился на пятой позиции в турнирной таблице, имея очень небольшие шансы добыть награды первенства.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — ФКСБ выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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    ФКСБ — «Викинг»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. Станет ли «Викинг» на пути ФКСБ?
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