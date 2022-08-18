ФКСБ
Румынский клуб провалил старт сезона. В своем чемпионате ФКСБ набрал только шесть очков в пяти матчах.
До минувшего тура команда не могла выиграть четыре поединка при одном поражении. В прошлой игре ей удалось взять три очка.
Коэффициенты матча Стяуа — Викинг
Ранее в Лиге конференций коллектив прошел грузинский «Сабуртало» (0:1 и 4:2) и словацкий ДАК (дважды по 1:0).
Все прогнозы на Лигу конференций
На сегодня у клуба серия без поражений шесть матчей кряду во всех турнирах при победах в двух последних играх.
«Викинг»
«Викинг» также в этом розыгрыше Лиги конференций успел уже убрать со своего пути двух соперников. Сперва норвежцы выбили довольно-таки крепкую пражскую «Спарту».
Сперва в Чехии соперники расписали мировую со счетом 0:0, а на своем поле клуб из Ставангера выиграл в волевом стиле со счетом 2:1, забив решающий гол уже в компенсированное время.
В следующем раунде команда прошла ирландский «Слайго Роверс»: после разгрома со счетом 5:1 дома она позволила себе проиграть 0:1 на выезде.
В чемпионате Норвегии после 18 туров коллектив разместился на пятой позиции в турнирной таблице, имея очень небольшие шансы добыть награды первенства.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.
Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — ФКСБ выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.