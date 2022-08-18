В четверг, 18 августа ФКСБ встретится с «Викингом» в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги конференций. Начало игры — в 21:30. ФКСБ — «Викинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ФКСБ

Румынский клуб провалил старт сезона. В своем чемпионате ФКСБ набрал только шесть очков в пяти матчах.

До минувшего тура команда не могла выиграть четыре поединка при одном поражении. В прошлой игре ей удалось взять три очка.

Коэффициенты матча Стяуа — Викинг 1 1.80 X 3.80 2 4.30 Ставка

Ранее в Лиге конференций коллектив прошел грузинский «Сабуртало» (0:1 и 4:2) и словацкий ДАК (дважды по 1:0).

Все прогнозы на Лигу конференций

На сегодня у клуба серия без поражений шесть матчей кряду во всех турнирах при победах в двух последних играх.

«Викинг»

«Викинг» также в этом розыгрыше Лиги конференций успел уже убрать со своего пути двух соперников. Сперва норвежцы выбили довольно-таки крепкую пражскую «Спарту».

Сперва в Чехии соперники расписали мировую со счетом 0:0, а на своем поле клуб из Ставангера выиграл в волевом стиле со счетом 2:1, забив решающий гол уже в компенсированное время.

В следующем раунде команда прошла ирландский «Слайго Роверс»: после разгрома со счетом 5:1 дома она позволила себе проиграть 0:1 на выезде.

В чемпионате Норвегии после 18 туров коллектив разместился на пятой позиции в турнирной таблице, имея очень небольшие шансы добыть награды первенства.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — ФКСБ выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.