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    «Лилль» добудет вторую победу в новом сезоне

    «Нант» — «Лилль». Прогноз, ставка (к. 2.58) на футбол, чемпионат Франции, 12 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Лилль»
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    Джонатан Дэвид
    «Нант» на своем поле сыграет против «Лилля» в рамках второго тура Лиги 1. Матч состоится 12 августа, начало — 22:00 (мск). «Нант» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Августа 2022 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 22:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Нант»

    «Желтые» после первого тура чемпионата Франции разместились на 12-м месте в турнирной таблице набрав 1 очко. Команда не забивала и не пропускала в новом сезоне Лиги 1.

    В первом туре чемпионата Франции «Нант» встречался с «Анже» и команды не смогли определить сильнейшего в этом матче, завершив поединок ничьей со счетом 0:0.

    Коэффициенты матча Нант — Лилль

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
    •

    До этого «Нант» встречался с действующим чемпионом Франции в матче за Суперкубок страны где потерпел разгромное поражение пропустив 4 безответных мяча и в конце поединка заработав красную карточку.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Из последних 5-ти домашних поединков «Нант» 1 раз сыграл вничью, дважды смог одержать победы и 2 раза проиграл своим соперникам.

    «Лилль»

    «Доги» после первого тура чемпионата Франции занимают вторую строчку турнирной таблицы набрав 3 очка. Выше находится только действующий чемпион Франции «ПСЖ», который имеет лучшую разницу забитых/пропущенных голов.

    В первом туре Лиги 1 «Лилль» на своем поле принимал новичка высшего дивизиона Франции «Осер» и смог разгромить его со счетом 4:1. Отметим, что первые два гола в матче «доги» забили на 1-й и 3-й минутах поединка.

    До этого команда провела 4 товарищеских матча, в которых смогла обыграть таких соперников как «Кадис» со счетом 0:1 и «Дюнкерк» со счетом 5:0. А так же «доги» сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» (2:2) и проиграли «Эспаньолу» (2:0).

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    • Из последних 10-ти очных встреч нынешних соперников «Лилль» не разу не проиграл «Нанту», 8 раз победив соперника и дважды сыграв вничью.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нанта» в этом матче можно поставить за 2.86, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Лилля» — за 2.58.

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    Прогноз - «Лилль» в первом туре показал, что имеет хорошую линию атаки и в общем команда находится в прекрасной форме. Тем более, стоит заметить, что «Нант» всегда был для «догов» легким соперником, которого они переигрывали без особых усилий.

    Ставка - Победа «Лилля» за 2.58.

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    «Нант» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 12.08.2022. Прогнозы на футбол. «Лилль» добудет вторую победу в новом сезоне
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