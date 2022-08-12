«Нант» на своем поле сыграет против «Лилля» в рамках второго тура Лиги 1. Матч состоится 12 августа, начало — 22:00 (мск). «Нант» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

«Желтые» после первого тура чемпионата Франции разместились на 12-м месте в турнирной таблице набрав 1 очко. Команда не забивала и не пропускала в новом сезоне Лиги 1.

В первом туре чемпионата Франции «Нант» встречался с «Анже» и команды не смогли определить сильнейшего в этом матче, завершив поединок ничьей со счетом 0:0.

Коэффициенты матча Нант — Лилль 1 2.85 X 3.30 2 2.50 Ставка

До этого «Нант» встречался с действующим чемпионом Франции в матче за Суперкубок страны где потерпел разгромное поражение пропустив 4 безответных мяча и в конце поединка заработав красную карточку.

Все прогнозы на Лигу 1

Из последних 5-ти домашних поединков «Нант» 1 раз сыграл вничью, дважды смог одержать победы и 2 раза проиграл своим соперникам.

«Лилль»

«Доги» после первого тура чемпионата Франции занимают вторую строчку турнирной таблицы набрав 3 очка. Выше находится только действующий чемпион Франции «ПСЖ», который имеет лучшую разницу забитых/пропущенных голов.

В первом туре Лиги 1 «Лилль» на своем поле принимал новичка высшего дивизиона Франции «Осер» и смог разгромить его со счетом 4:1. Отметим, что первые два гола в матче «доги» забили на 1-й и 3-й минутах поединка.

До этого команда провела 4 товарищеских матча, в которых смогла обыграть таких соперников как «Кадис» со счетом 0:1 и «Дюнкерк» со счетом 5:0. А так же «доги» сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» (2:2) и проиграли «Эспаньолу» (2:0).

Из последних 10-ти очных встреч нынешних соперников «Лилль» не разу не проиграл «Нанту», 8 раз победив соперника и дважды сыграв вничью.

Прогноз и ставка

На победу «Нанта» в этом матче можно поставить за 2.86, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Лилля» — за 2.58.

Прогноз - «Лилль» в первом туре показал, что имеет хорошую линию атаки и в общем команда находится в прекрасной форме. Тем более, стоит заметить, что «Нант» всегда был для «догов» легким соперником, которого они переигрывали без особых усилий.

Ставка - Победа «Лилля» за 2.58.