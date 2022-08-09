«Брэдфорд Сити» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 9 августа, начало — в 21:45 мск. «Брэдфорд Сити» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брэдфорд Сити»

«Брэдфорд Сити» нынешний сезон начал во Второй лиге. Естественно, команда постарается подняться повыше.

Правда, старт у команды явно не задался. «Брэдфорд Сити» в двух турах разжился лишь одним баллом.

Коэффициенты матча Брэдфорд Сити — Халл Сити 1 3.15 X 3.25 2 2.20 Ставка

В своем последнем матче команда не сумела добыть хотя бы балл. «Брэдфорд Сити» уступил «Барроу» (3:2).

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Матчи с «Халл Сити» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних поединков добыта только одна победа при четырех коллизиях.

«Халл Сити»

«Халл Сити» выступает во второй по силе английской лиге. Причем в новом сезоне команда претендует на выход в АПЛ.

«Халл Сити» стартовал в Чемпионшипе довольно продуктивно. В двух матчах команда набрала 4 очка.

Вообще, «Халл Сити» весьма неплохо обороняется. В двух турах команда пропустила лишь один мяч.

В минувшем туре Чемпионшипа «Халл Сити» добыл ничейный результат. Выезд в Престон завершился сухим паритетом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Халл Сити» за 2.15, на ничью за 3.60, а на «Брэдфорд Сити» — за 2.80.

«Брэдфорд Сити» в стартовых матчах сезона выглядел бледновато .

«Халл Сити» смотрится сильнее соперника.

«Халл Сити» превосходит оппонента в классе. Наши прогноз и ставка — Победа «Халл Сити» с коэффициентом 2.15.