«Брэдфорд Сити»
«Брэдфорд Сити» нынешний сезон начал во Второй лиге. Естественно, команда постарается подняться повыше.
Правда, старт у команды явно не задался. «Брэдфорд Сити» в двух турах разжился лишь одним баллом.
Коэффициенты матча Брэдфорд Сити — Халл Сити
В своем последнем матче команда не сумела добыть хотя бы балл. «Брэдфорд Сити» уступил «Барроу» (3:2).
Матчи с «Халл Сити» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних поединков добыта только одна победа при четырех коллизиях.
«Халл Сити»
«Халл Сити» выступает во второй по силе английской лиге. Причем в новом сезоне команда претендует на выход в АПЛ.
«Халл Сити» стартовал в Чемпионшипе довольно продуктивно. В двух матчах команда набрала 4 очка.
Вообще, «Халл Сити» весьма неплохо обороняется. В двух турах команда пропустила лишь один мяч.
В минувшем туре Чемпионшипа «Халл Сити» добыл ничейный результат. Выезд в Престон завершился сухим паритетом.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Халл Сити» за 2.15, на ничью за 3.60, а на «Брэдфорд Сити» — за 2.80.
«Брэдфорд Сити»
«Халл Сити» смотрится сильнее соперника.
«Халл Сити» превосходит оппонента в классе. Наши прогноз и ставка — Победа «Халл Сити» с коэффициентом 2.15.