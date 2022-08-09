«Болтон» сыграет на своем поле с «Солфорд Сити» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 9 августа, начало — в 21:45 мск. «Болтон» — «Солфорд Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болтон»

«Болтон» в нынешнем сезоне постарается выступить продуктивно. Команда намерена вернуться в Чемпионшип.

В Первой лиге команда стартовала неплохо. «Болтон» в двух турах разжился 4 очками.

В своем последнем матче команда победила. «Болтон» учинил разгром «Уикомб Уондерерс» (3:0).

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Матчи с «Солфорд Сити» для команды традиционно проходят удачно. Обе очных встречи были выиграны.

«Солфорд Сити»

«Солфорд Сити» выступает в четвертой по силе английской лиге. Команда претендует на повышение в классе.

Причем «Солфорд Сити» стартовал в новом сезоне продуктивно. В двух матчах команда набрала 4 очка.

Вообще, «Солфорд Сити» неплохо обороняется. В двух турах не пропущено еще ни одного гола.

В составе команды выделяется Томас-Асанте Брэндон. В минувшем чемпионате форвард настрелял 11 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Болтон» за 1.82, на ничью за 3.72, а на «Солфорд Сити» — за 4.20.

«Болтон» наверняка будет активно действовать у ворот соперника .

«Солфорд Сити» испытывает трудности с реализацией.

Хозяева выше классом, что и продемонстрируют на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Болтона» -1.5 с коэффициентом 3.20.