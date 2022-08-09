«Болтон»
«Болтон» в нынешнем сезоне постарается выступить продуктивно. Команда намерена вернуться в Чемпионшип.
В Первой лиге команда стартовала неплохо. «Болтон» в двух турах разжился 4 очками.
В своем последнем матче команда победила. «Болтон» учинил разгром «Уикомб Уондерерс» (3:0).
Матчи с «Солфорд Сити» для команды традиционно проходят удачно. Обе очных встречи были выиграны.
«Солфорд Сити»
«Солфорд Сити» выступает в четвертой по силе английской лиге. Команда претендует на повышение в классе.
Причем «Солфорд Сити» стартовал в новом сезоне продуктивно. В двух матчах команда набрала 4 очка.
Вообще, «Солфорд Сити» неплохо обороняется. В двух турах не пропущено еще ни одного гола.
В составе команды выделяется Томас-Асанте Брэндон. В минувшем чемпионате форвард настрелял 11 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Болтон» за 1.82, на ничью за 3.72, а на «Солфорд Сити» — за 4.20.
«Болтон»
«Солфорд Сити» испытывает трудности с реализацией.
Хозяева выше классом, что и продемонстрируют на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Болтона» -1.5 с коэффициентом 3.20.