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    Чемпион начнет сезон АПЛ крупной победой?

    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 1.77) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»
    В воскресенье, 7 августа, «Вест Хэм» примет «Манчестер Сити» в рамках 1-го тура АПЛ. Матч на стадионе «Лондон Стэдиум» в Лондоне начнется в 18:30 (мск). «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Августа 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 18:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Вест Хэм»

    В предыдущем сезоне молотобойцы до последнего боролись за попадание в Лигу Европы, но проиграв «Брайтону» (1:3) в последнем туре финишировали седьмыми и будут выступать в Лиге конференций.

    В межсезонье команда Дэвида Мойеса рассталась с ветераном Марком Ноблом, Андреем Ярмоленко (ушел свободным агентом) и Фредериксом.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Манчестер Сити

  • 1
  • 8.50
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 1.35
  • Ставка
    •

    «Вест Хэм» выкупил у ПСЖ голкипера Ареоля, подписал защитника «Ренна» Агура (но тот сразу травмировался) и усилил атаку лучшим бомбардиром «Сассуоло» Джанлукой Скамакка (16 голов в прошлом сезоне Серии А).

    Все прогнозы на АПЛ

    Лондонцы провели летом семь контрольных матчей, выиграв лишь два: с «Серветт» (2:0) и «Ипсвичем» (2:1). Другие результаты: «Борем Вуд» (1:1), «Рединг» (1:1), «Рейнджерс» (1:3), «Лутон Таун» (1:1) и «Ланс» (0:0)

    «Манчестер Сити»

    «Сити» выиграл очередное чемпионство, но но блистал в других турнирах: в Кубке лиги команда вылетела в 1/8 финала, а в Кубке Англии и в Лиге чемпионов — в полуфинале.

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  • 03/08/2022

    • В межсезонье манчестерский клуб расстался со Стерлингом, Фернандиньо, Габи Жезусом и Зинченко. Приобретения: Эрлинг Холанн, Калвин Филлипс и вернувшийся из «Ривер Плейта» Хулиан Альварес.

    Летом подопечные Хосепа Гвадиолы в контрольных матчах начали с побед над «Блэкпулом» (4:1) и «Америкой» (2:1), а завершили сборы выигрышем матча с «Баварией» (1:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    Сезон для «Манчестер Сити» начался матчем за Суперкубок Англии, в котором чемпионы по всем статьям уступили «Ливерпулю» со счетом 1:3.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вест Хэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7.80, на ничью в основное время — 5.40, а на победу «Манчестер Сити» — 1.38.

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    «Вест Хэм» не побеждал «Ман Сити» в АПЛ на протяжении 13 матчей — с сентября 2015 года (10 поражений при 3 ничьих). При этом, как минимум 4 гола забивалось в 6 из 7 последних личных встреч на «Лондон Стэдиум».

    В прошлом сезоне подопечные Пепа Гвардиолы победили дома со счетом 2:1, а в Лондоне сыграли вничью (2:2). Прогноз: «Манчестер Сити» выиграет верховой матч.

    Несмотря на низкую результативность на сборах, дома «молотобойцы» постараются дать бой чемпиону. Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.81 и ТБ 2,5 за 1.54

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    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. Чемпион начнет сезон АПЛ крупной победой?
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