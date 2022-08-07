В воскресенье, 7 августа, «Вест Хэм» примет «Манчестер Сити» в рамках 1-го тура АПЛ. Матч на стадионе «Лондон Стэдиум» в Лондоне начнется в 18:30 (мск). «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

В предыдущем сезоне молотобойцы до последнего боролись за попадание в Лигу Европы, но проиграв «Брайтону» (1:3) в последнем туре финишировали седьмыми и будут выступать в Лиге конференций.

В межсезонье команда Дэвида Мойеса рассталась с ветераном Марком Ноблом, Андреем Ярмоленко (ушел свободным агентом) и Фредериксом.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Манчестер Сити 1 8.50 X 5.10 2 1.35 Ставка

«Вест Хэм» выкупил у ПСЖ голкипера Ареоля, подписал защитника «Ренна» Агура (но тот сразу травмировался) и усилил атаку лучшим бомбардиром «Сассуоло» Джанлукой Скамакка (16 голов в прошлом сезоне Серии А).

Все прогнозы на АПЛ

Лондонцы провели летом семь контрольных матчей, выиграв лишь два: с «Серветт» (2:0) и «Ипсвичем» (2:1). Другие результаты: «Борем Вуд» (1:1), «Рединг» (1:1), «Рейнджерс» (1:3), «Лутон Таун» (1:1) и «Ланс» (0:0)

«Манчестер Сити»

«Сити» выиграл очередное чемпионство, но но блистал в других турнирах: в Кубке лиги команда вылетела в 1/8 финала, а в Кубке Англии и в Лиге чемпионов — в полуфинале.

В межсезонье манчестерский клуб расстался со Стерлингом, Фернандиньо, Габи Жезусом и Зинченко. Приобретения: Эрлинг Холанн, Калвин Филлипс и вернувшийся из «Ривер Плейта» Хулиан Альварес.

Летом подопечные Хосепа Гвадиолы в контрольных матчах начали с побед над «Блэкпулом» (4:1) и «Америкой» (2:1), а завершили сборы выигрышем матча с «Баварией» (1:0).

Календарь и таблица АПЛ

Сезон для «Манчестер Сити» начался матчем за Суперкубок Англии, в котором чемпионы по всем статьям уступили «Ливерпулю» со счетом 1:3.

Прогноз и ставка

На победу «Вест Хэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7.80, на ничью в основное время — 5.40, а на победу «Манчестер Сити» — 1.38.

«Вест Хэм» не побеждал «Ман Сити» в АПЛ на протяжении 13 матчей — с сентября 2015 года (10 поражений при 3 ничьих). При этом, как минимум 4 гола забивалось в 6 из 7 последних личных встреч на «Лондон Стэдиум».

В прошлом сезоне подопечные Пепа Гвардиолы победили дома со счетом 2:1, а в Лондоне сыграли вничью (2:2). Прогноз: «Манчестер Сити» выиграет верховой матч .